Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikte ve doğal gazda devlet desteği daha da azalacak

    Bakan Alparslan Bayraktar, 2026’da elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin daralabileceğini açıkladı. Yıllık 4.000 kWh sınırının daha da düşürülmesi planlanıyor.

    Elektrikte ve doğal gazda devlet desteği daha da azalacak Tam Boyutta Gör
    İstanbul’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nden enerji politikalarında gelecek yıl daha sıkı bir dönemin kapıda olduğuna işaret eden açıklamalar geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin kapsamının 2026 itibarıyla yeniden daraltılabileceğini belirterek, mevcut tüketim limitlerinde yeni bir düşüşe gidileceğini açıkladı.

    Devlet desteği azalacak

    Bakan Bayraktar, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin hali hazırda belirli gelir grubunun üzerindeki kullanıcılar için güncellendiğini hatırlatırken EPDK tarafından yıllık 5.000 kWh seviyesinden 4.000 kWh’ye düşürülen destek üst sınırının 2026’da bir kez daha aşağı çekilebileceğini ifade etti. Bu adımın özellikle yüksek tüketim yapan mesken abonelerini daha doğrudan etkilemesi bekleniyor.

    Bayraktar, zirvede yaptığı değerlendirmede gelecek yıl da benzer bir fiyatlandırma mekanizmasının devam edeceğini, yüzde 18 ila 20 aralığında öngörülen enflasyonun elektrik tarifelerine yansıyacağını belirtti. Ayrıca tüketim esaslı bir yapının doğal gazda da 2026’da gündeme alınmaya devam edeceğini söyledi.

    Bayraktar, “Bunu yaptığımız zaman, doğru desteği doğru yere vereceğiz. Belki daha az bütçelerle, yani 1 trilyon lira değil de belki 200 milyar lirayla bu işleri yapacağız.” diye konuştu.

    EPDK'nın 31 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren yıllık 4.000 kWh’nin (aylık 333 kWh) üzerindeki elektrik tüketimi için sübvansiyonu tamamen kaldırıyor. Aylık ortalama 984 TL’nin üzerinde fatura ödeyen kullanıcılar, devlet desteği olmadan daha yüksek tarifeye geçmek zorunda kalacak. Bundan hane halkının yüzde 6’sının etkileneceği makamlarca söyleniyor. EPDK, benzer bir uygulamayı 1 Şubat 2025’te hayata geçirmiş ve o dönemde limit 5.000 kWh’ye çekilmişti.

    Destek limitlerinin düşmesi ve enflasyonun artmaya devam etmesi özelikle evinde klima barındıran veya elektrikli aracı olanlar için uyulması gereken sınırları daha da daraltacak. Zira gelecek yıl da benzer şekilde 4 bin kWh’den 3 bin kWh’ye çekilme gibi bir durum olursa aylık tüketim sınırı 250 kWh seviyesine gelecek. Türkiye’de hane halkı başına tüketilen elektrik ortalaması 200 kWh.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    setcom_2000 +72 enineboyuna06 +63 blackkugu61 +49 KimYon.Reyiz +28 ozbey08 +28 toygun1725 +28 emrekaradag +25 sdelta +25 zeytinkoy +21 Dr.Perga +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    158 Kişi Okuyor (74 Üye, 84 Misafir) 21 Masaüstü 137 Mobil
    zerosoap, yigiitsen, Karabasan5946 ve 56 üye daha okuyor
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1438 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, Alparslan Bayraktar ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri epdk elektrik Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mizuno mu asics mi alaturka tuvalet nasıl kullanılır sevk bilginiz bulunmamaktadır. bilgilerinizin hatalı olduğunu düşünüyorsanız en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz. upper lower antrenman programı ofsayt promosyon kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum