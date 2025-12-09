Elektrikte ve doğal gazda devlet desteği daha da azalacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İstanbul’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nden enerji politikalarında gelecek yıl daha sıkı bir dönemin kapıda olduğuna işaret eden açıklamalar geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin kapsamının 2026 itibarıyla yeniden daraltılabileceğini belirterek, mevcut tüketim limitlerinde yeni bir düşüşe gidileceğini açıkladı.

Devlet desteği azalacak

Bakan Bayraktar, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin hali hazırda belirli gelir grubunun üzerindeki kullanıcılar için güncellendiğini hatırlatırken EPDK tarafından yıllık 5.000 kWh seviyesinden 4.000 kWh’ye düşürülen destek üst sınırının 2026’da bir kez daha aşağı çekilebileceğini ifade etti. Bu adımın özellikle yüksek tüketim yapan mesken abonelerini daha doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Bayraktar, zirvede yaptığı değerlendirmede gelecek yıl da benzer bir fiyatlandırma mekanizmasının devam edeceğini, yüzde 18 ila 20 aralığında öngörülen enflasyonun elektrik tarifelerine yansıyacağını belirtti. Ayrıca tüketim esaslı bir yapının doğal gazda da 2026’da gündeme alınmaya devam edeceğini söyledi.

Bayraktar, “Bunu yaptığımız zaman, doğru desteği doğru yere vereceğiz. Belki daha az bütçelerle, yani 1 trilyon lira değil de belki 200 milyar lirayla bu işleri yapacağız.” diye konuştu.

EPDK'nın 31 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren yıllık 4.000 kWh’nin (aylık 333 kWh) üzerindeki elektrik tüketimi için sübvansiyonu tamamen kaldırıyor. Aylık ortalama 984 TL’nin üzerinde fatura ödeyen kullanıcılar, devlet desteği olmadan daha yüksek tarifeye geçmek zorunda kalacak. Bundan hane halkının yüzde 6’sının etkileneceği makamlarca söyleniyor. EPDK, benzer bir uygulamayı 1 Şubat 2025’te hayata geçirmiş ve o dönemde limit 5.000 kWh’ye çekilmişti.

Destek limitlerinin düşmesi ve enflasyonun artmaya devam etmesi özelikle evinde klima barındıran veya elektrikli aracı olanlar için uyulması gereken sınırları daha da daraltacak. Zira gelecek yıl da benzer şekilde 4 bin kWh’den 3 bin kWh’ye çekilme gibi bir durum olursa aylık tüketim sınırı 250 kWh seviyesine gelecek. Türkiye’de hane halkı başına tüketilen elektrik ortalaması 200 kWh.

