Samsung SDI, ABD’de dev enerji depolama sözleşmesi imzaladı

Samsung SDI, enerji depolama pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir adım attı. Şirketin ABD’deki iştiraki Samsung SDI America, enerji depolama sistemlerinde kullanılacak lityum demir fosfat (LFP) bataryalar için ABD merkezli bir müşteriye tedarik sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Toplam değeri 2 trilyon wonu (yaklaşık 1,36 milyar dolar) aşan sözleşme, şirketin son yıllardaki en büyük enerji depolama anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

EV bataryalarından ESS’ye geçiş

Samsung SDI’ın açıklamasına göre teslimatlar 2027 yılından itibaren üç yıl boyunca devam edecek. Şirket, müşterinin kimliğini açıklamazken söz konusu kurumun enerji altyapısı geliştirme ve operasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu belirtti. Bu duyuru, yatırımcıların da güçlü ilgisini çekti ve Samsung SDI hisseleri sabah seansında yüzde 6,1’e varan bir yükseliş kaydetti.

Anlaşma kapsamında üretilecek prizmatik LFP bataryaların, Samsung SDI’ın ABD’deki tesisinde mevcut hatların dönüştürülmesiyle imal edileceği ifade edildi. ABD pazarına yönelik olarak Stellantis ile birlikte bir elektrikli araç batarya fabrikası kuran ve işleten Samsung SDI, yerel talepteki değişikliklere yanıt olarak bazı üretim hatlarını enerji depolama sistemi bataryalarına kaydırdığını açıkladı.

Enerji depolama bataryaları, otomotiv bataryalarıyla benzer kimyasal yapıya sahi. Bunlar özellikle veri merkezleri gibi yüksek enerji sürekliliği gerektiren tesislerin güçlendirilmesinde kritik rol oynuyor. Güney Koreli üreticiler, ABD’de elektrikli araç bataryalarına yönelik bazı teşviklerin kademeli olarak kaldırılması nedeniyle, EV batarya üretim hatlarını enerji depolama çözümlerine uyarlama eğilimini artırmış durumda.

