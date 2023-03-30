Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime geçiyor

- Bayraktar Kızıelma’nın seri üretimi ne zaman?
- Teknofest İstanbul’da sergilenecek
- Bayraktar Kızıelma özellikleri
- Yorumlar
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan üçüncü uçuşunda 20 bin feet irtifaya çıkıldı. Bu irtifada Bayraktar Kızılelma'nın tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı tarafından Bayraktar Kızılelma’nın üçüncü uçuşunun görüntüleri kayda alındı. O görüntüler Baykar’ın Twitter hesabından paylaşıldı.
Bayraktar Kızıelma’nın seri üretimi ne zaman?
İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın seri üretim tarihi ilk kez paylaşıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “2024’ün başında Kızılelma’nın seri üretimine başlamasını hedefliyoruz. Bir yandan o faaliyetlerimiz, geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.
İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar İHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
Teknofest İstanbul’da sergilenecek
27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest İstanbul etkinliğinde Baykar’ın yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilenecek. Ziyaretçiler bu iki aracı yakından görme fırsatı elde edecek.
Bayraktar Kızıelma özellikleri
- Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
- 5 saat havada kalış süresi
- 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
- 0,6 mach seyir hızı
- 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
- 35.000 feet operasyonel irtifa
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti
- Otonom kalkış ve iniş
- Radarda düşük görünürlük
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
- AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı