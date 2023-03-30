Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime geçiyor

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’da bir aşama daha tamamlandı. Bayraktar Kızılelma’nın Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi başarıyla gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan üçüncü uçuşunda 20 bin feet irtifaya çıkıldı. Bu irtifada Bayraktar Kızılelma'nın tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı tarafından Bayraktar Kızılelma’nın üçüncü uçuşunun görüntüleri kayda alındı. O görüntüler Baykar’ın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bayraktar Kızıelma’nın seri üretimi ne zaman?

İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın seri üretim tarihi ilk kez paylaşıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “2024’ün başında Kızılelma’nın seri üretimine başlamasını hedefliyoruz. Bir yandan o faaliyetlerimiz, geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.

Anka İHA'ya yerli baz istasyonu entegre edildi 2 gün önce eklendi

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar İHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Teknofest İstanbul’da sergilenecek

27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest İstanbul etkinliğinde Baykar’ın yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilenecek. Ziyaretçiler bu iki aracı yakından görme fırsatı elde edecek.

Bayraktar Kızıelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

Otonom kalkış ve iniş

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

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Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti