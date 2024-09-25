Bayraktar Kızılelma, art yakıcılı motoruyla ilk defa uçtu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen ve gelişim süreci için 1 milyar dolar kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın PT-3 adlı art yakıcılı “üretim prototipi” ilk uçuşunu çok kısa bir süre önce gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk uçuşun kısa sürdüğünü, bundan sonra da testlerin devam edeceğini açıkladı.

Bayraktar Kızılelma PT-3 ilk kez uçtu

Tam Boyutta Gör Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi aslında 14 Aralık 2022’de zaten uçmuştu. Ancak Bayraktar Kızılelma PT-3, yani üçüncü prototip hem yapısal hem de donanımsal olarak farklı bir prototip konumunda. Selçuk Bayraktar, bunu üretim prototipi olarak adlandırıyor, yani nihai seri üretim Bayraktar Kızılelma, ağırlıklı olarak bu versiyon üzerinde geliştirilecek. Bu bağlamda Bayraktar Kızılelma PT-3, 25 Eylül 2024 tarihinde ilk kez uçtu.

Peki Bayraktar Kızılelma PT-3 ile neler değişti?

Tam Boyutta Gör Yeni Kızılelma’nın iniş takımları biraz daha büyük ve arkaya doğru katlanıyor. Bunun yanında aerodnamik açıdan da değişiklikler yapılmış durumda. Uçağın ilk prototipinde daha baskın olan dikey stabilizelerde yeni modelde sadeleştirmeye gidilerek Kızılelma’nın kesit alanı biraz daha azaltıldı. Kesit alanının küçültülmesi uçağın radardaki görünürlüğünü de düşürüyor. Kızılelma PT-3’te artık ön burun daha geniş bir tasarıma sahip. Zira Kızılelma’nın ASELSAN tarafından üretilen AESA radarı taşıması bekleniyor ve bunun için burada bir çalışma yapıldı.

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Tek değişiklik tasarım tarafında değil. Bilindiği üzere uçağın ilk konfigürasyonlarında Ukrayna üretimi Ivchenko Al-25 Turbofan motoru kullanılıyordu. Bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyeti ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneği bulunmuyordu. Ancak yeni prototip ile birlikte Ivchenko AI-322F motoruna geçiş yapıldı. Bu motor 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemidir.

Bayraktar Kızılelma ne için kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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Bayraktar Kızılelma, art yakıcılı motoruyla ilk defa uçtu