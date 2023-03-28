Anka İHA'ya yerli baz istasyonu entegre edildi

ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edilen Anka İHA ile ilk sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından test uçuşunun videosunu paylaştı.
ANKA İHA, yerli baz istasyonu ile Turkcell ve Türk Telekommüşterilerine hizmet verecek. Mobil şebeke ihtiyacı duyulan bölgelerde uçuş yaparak acil iletişim imkanı sağlayacak. Huawei baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hem mobil şebeke sağlamış hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görsel haritalama hizmeti sunmuştu.
Anka İHA özellikleri
- Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
- Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
- Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
- Link Menzili: 250+ km
- Motor: Ağır Yakıt Motoru
- Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
- MTOW: 1.700 kg
- Tam otonom operasyon
- Yedekli uçuş kontrol sistemi
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
- DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
- Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
- Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
- Düşük ömür devri maliyeti
- Ağır yakıtlı itki sistemi
- Katlanabilir iniş takımı
- Yedek acil durum pilleri
- Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
- Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
- Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)