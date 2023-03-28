Anka İHA'ya yerli baz istasyonu entegre edildi

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA'ya Huawei iş birliği ile baz istasyonu özelliği entegre edilmişti. Şimdi de Anka İHA’ya yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edildi. Daha önce Huawei ile sağlanan hizmet şimdi Türkiye'nin kendi baz istasyonu ile sağlanacak. ULAK entegre edilen Anka İHA'lar, gökyüzünde uçarak yere mobil şebeke hizmeti sunacak. Böylelikle acil durumlarda gezici baz istasyonu olarak görev yapabilecek.

Aksungur İHA'nın baz istasyonu özelliği kullanılıyor 1 ay önce eklendi

ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edilen Anka İHA ile ilk sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından test uçuşunun videosunu paylaştı.

ANKA İHA, yerli baz istasyonu ile Turkcell ve Türk Telekommüşterilerine hizmet verecek. Mobil şebeke ihtiyacı duyulan bölgelerde uçuş yaparak acil iletişim imkanı sağlayacak. Huawei baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hem mobil şebeke sağlamış hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görsel haritalama hizmeti sunmuştu.

Anka İHA özellikleri

Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft

Link Menzili: 250+ km

Motor: Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg

MTOW: 1.700 kg

Tam otonom operasyon

Yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

Düşük ömür devri maliyeti

Ağır yakıtlı itki sistemi

Katlanabilir iniş takımı

Yedek acil durum pilleri

Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı

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