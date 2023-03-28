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    Anlık Bildirim

    Anka İHA'ya yerli baz istasyonu entegre edildi

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka İnsansız Hava Aracı'na yerli ve milli 4.5G baz istasyonu entegre edildi. Anka İHA, gezici baz istasyonu olarak görev yapacak. 
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    Anka İHA'ya yerli baz istasyonu entegre edildi Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA'ya Huawei iş birliği ile baz istasyonu özelliği entegre edilmişti. Şimdi de Anka İHA’ya yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edildi. Daha önce Huawei ile sağlanan hizmet şimdi Türkiye'nin kendi baz istasyonu ile sağlanacak. ULAK entegre edilen Anka İHA'lar, gökyüzünde uçarak yere mobil şebeke hizmeti sunacak. Böylelikle acil durumlarda gezici baz istasyonu olarak görev yapabilecek.

    ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edilen Anka İHA ile ilk sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından test uçuşunun videosunu paylaştı.

    ANKA İHA, yerli baz istasyonu ile Turkcell ve Türk Telekommüşterilerine hizmet verecek. Mobil şebeke ihtiyacı duyulan bölgelerde uçuş yaparak acil iletişim imkanı sağlayacak. Huawei baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hem mobil şebeke sağlamış hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görsel haritalama hizmeti sunmuştu.

    Anka İHA özellikleri

    • Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
    • Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
    • Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
    • Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
    • Link Menzili: 250+ km
    • Motor: Ağır Yakıt Motoru
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
    • MTOW: 1.700 kg
    • Tam otonom operasyon
    • Yedekli uçuş kontrol sistemi
    • Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
    • Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
    • Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
    • DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
    • Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
    • Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
    • Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
    • Düşük ömür devri maliyeti
    • Ağır yakıtlı itki sistemi
    • Katlanabilir iniş takımı
    • Yedek acil durum pilleri
    • Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
    • Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
    • Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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