Bayraktar TB2, Rus BUK hava savunma sistemini imha etti

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın beşinci gününe girildi. Bugün iki ülkenin yetkilileri müzakere için bir araya gelecek. Savaşta şu ana kadar Bayraktar TB2 İHA’lar büyük rol oynadı. Can kayıplarının insani boyutunu bir yana bırakırsak, Bayraktar TB2’nin ve Roketsan tarafından üretilen MAM-L füzelerinin operasyonel etkinliğini bir kez daha sahada görmüş olduk.

Bayraktar TB2'nin Rus konvoyunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı 2 gün önce eklendi

Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valery Zaluzhny, Facebook hesabından Bayraktar TB2 görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Daha önceki paylaşımlarında Rus zırhlılarının imha edildiği görüntüleri paylaşmıştı. Son olarak dün akşam yaptığı paylaşım ile Bayraktar TB2’nin Rus yapımı BUK Hava Savunma Füze Sistemi’ni imha ettiği anların videosunu paylaşıldı. Bu video yabancı basında da ilgi gördü.

Rusya yapımı BUK Hava Savunma Füze Sistemi bugün pek çok ülkenin ordusunda aktif şekilde kullanılıyor. BUK-M2 (9M317), her biri 690-720 kg ağırlığında dört adet füze taşıyor. Füzeler 3-50 km etkili menzile ve maksimum 25 km irtifaya sahip.

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Bayraktar TB2 bugüne kadar Suriye, Libya, Irak, Ukrayna ve Dağlık Karabağ bölgesinde etkin şekilde kullanıldı ve çok sayıda düşman birliğini imha etti.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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