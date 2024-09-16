Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu

Son 30 yılda insansız hava araçları (İHA) teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşandı. Günümüze yaklaşıldığında ise İsrail ve ABD'nin pazar hakimiyeti artık geçmişte kalırken, Çin, Türkiye ve İran, düşük maliyetli askeri dronlar geliştirerek bu alanın yeni sözcüleri haline geldi. Özellikle Türkiye, son dönemde küresel İHA pazarında dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.
Raporda ABD'nin Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'ne (MTCR) sıkı bağlılığı, Çin ve Türkiye gibi rakiplerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak Washington'un İHA ihracatını sınırladığı ve ABD'nin bu alandaki diplomatik etkisini etkilediği belirtiliyor.
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Bu arada gezici mühimmatların transferindeki artışa da dikkat çekiliyor. Bu teknoloji 80’lerden bu yana olsa da gezici mühimmatlar ancak 2020 Karabağ Savaşı'nda etkili bir şekilde kullanılmış ve ardından uluslararası ilgi görmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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