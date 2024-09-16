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    Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu

    ABD merkezli CNAS, “Drone Proliferation Dataset” raporunda silahlı insansız hava araçlarının küresel tedarikini inceledi. Türkiye, son yıllarda dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi oldu.
    Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli araştırma kuruluşu CNAS, askeri İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor hazırladı. Raporda ABD’nin dron pazarına hakim olduğu günlerin çoktan geride kaldığının altı çizilirken bu alandaki yarışın Türkiye ve Çin arasında sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan rapora göre Türkiye, son birkaç yılda SİHA pazarının tartışmasız hakimi konumunda.

    Son 30 yılda insansız hava araçları (İHA) teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşandı. Günümüze yaklaşıldığında ise İsrail ve ABD'nin pazar hakimiyeti artık geçmişte kalırken, Çin, Türkiye ve İran, düşük maliyetli askeri dronlar geliştirerek bu alanın yeni sözcüleri haline geldi. Özellikle Türkiye, son dönemde küresel İHA pazarında dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.

    Raporda ABD'nin Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'ne (MTCR) sıkı bağlılığı, Çin ve Türkiye gibi rakiplerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak Washington'un İHA ihracatını sınırladığı ve ABD'nin bu alandaki diplomatik etkisini etkilediği belirtiliyor.

    Bayraktar TB2, Türkiye'yi zirveye taşıdı

    Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu Tam Boyutta Gör
    Rapor, 2022 yılında altı yeni ülke askeri insansız hava aracı satın aldığını ve bunların tamamının Türkiye'den alınan silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçları olduğunu vurguluyor. Çin'in İHA satışları 2014'te zirve yaparken 2021 yılı itibarıyla Türkiye, dünyanın en büyük İHA tedarikçisi konumuna geldi. Libya, Karabağ ve Ukrayna savaş alanlarındaki başarılı performanslar, Türkiye’nin uluslararası İHA pazarındaki itibarını artırdı. Ayrıca, kısa teslim süreleri Türkiye'nin tercih edilme sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

     

    Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye zirveye otursa da dron pazarı da büyük bir değişim geçirdi bu süreçte. Afrika kıtasında İHA yayılımı 2020'den itibaren büyük bir hız kazanmış durumda. 1995 ile 2019 yılları arasında yıllık ortalama iki İHA transferi gerçekleşirken, 2020'den Eylül 2023'e kadar bu sayı yıllık 13'e yükseldi. Özellikle Bayraktar TB2, Afrika'ya yapılan transferlerin önemli bir kısmını oluşturuyor.
    Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi Türkiye oldu Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Çin, Türkiye ve ABD, 2018'den bu yana 40 farklı ülkeye toplam 69 adet silahlı askeri dron satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini, Çin ise yüzde 26'sını gerçekleştirirken ABD sadece yüzde 8'ini sağladı.

    Bu arada gezici mühimmatların transferindeki artışa da dikkat çekiliyor. Bu teknoloji 80’lerden bu yana olsa da gezici mühimmatlar ancak 2020 Karabağ Savaşı'nda etkili bir şekilde kullanılmış ve ardından uluslararası ilgi görmüş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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