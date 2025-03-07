İtalya, Baykar ve Leonardo ortaklığı sonrası Bayraktar TB3 ile ilgilenebilir

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Tam Boyutta Gör Avrupa savunma sanayisi devlerinden Leonardo ile ortaklık kuran Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, işbirliğinin hedefleri arasında insansız hava araçlarından çeşitli platformlara kadar pek çok konuda ürün geliştirmek olduğunu ifade ederken İtalya’nın Bayraktar TB3 ile ilgilenebileceğini söyledi.

İtalya, Bayraktar TB3 alabilir

Geçtiğimiz yıl İtalya, çok maksatlı amfibi gemisi Trieste'yi hizmete aldığını açıklamıştı. TCG Anadolu’nun 232 metrelik uzunluğunun yanında 245 metre uzunluğa, 36.750 ton tam yük deplasmanı ile kategorisinde büyük bir gemi olan Trieste, üstündeki kısa pist ile öne çıkıyor.

Bu bağlamda İtalya Deniz Kuvvetlerinin kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen Bayraktar TB3 İHA ile ilgilenip ilgilenmediği Selçuk Bayraktar’a soruldu. Bayraktar, "İlgileneceğini düşünüyorum. Çünkü kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk platform oldu dünyada Bayraktar TB3. Ve çok büyük bir kuvvet çarpanı olacaktır göreve başladığında” açıklamasında bulundu.

Tam Boyutta Gör Bayraktar aynı zamanda Bayraktar TB3’ün bu yıl itibarıyla TCG Anadolu’da göreve başlayacağını söyledi: “Şu an çalışmaları devam ediyor ve bir yandan seri üretim de devam ediyor. Kara versiyonu halihazırda üretim bandından çıkıyor. Bir yandan da deniz versiyonunun üretim varyantını zaten başlamıştık. Bu yıl içinde göreve başlatmayı hedefliyoruz."

İtalyan ordusunun, Baykar'ın İHA'larından alacağına dair son dönemde basında çıkan haberler hatırlatılan Selçuk Bayraktar, "Henüz bize gelmiş resmi bir talep olmadığından bir şey diyemeyeceğim." yanıtını verdi.

“Küçük, büyük ve çok büyük İHA'lar geliştirilecek”

Leonardo Üst Yöneticisi Roberto Cingolani ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Baykar'dan, ürettikleri İHA'lar için çok daha fazla elektronik, sensör teknolojisi ve özellikle yapay zeka ile algoritma entegrasyonu bekliyoruz. Bu gelişmeler, çok daha ileri seviyede İHA'ların üretilmesini sağlayacak. Bu çok daha gelişmiş, farklı görevler gerçekleştirebilen, farklı boyutlarda, küçük, büyük ve çok büyük İHA'lar geliştirilecek. Bu sürecin bir an önce başlaması kritik önem taşıyor çünkü Avrupa genelinde İHA'lara yönelik çok yüksek bir talep var ancak arz yetersiz durumda. Bu (işbirliği), Avrupa savunma alanındaki arzın hızlandırılması için önemli bir fırsat olabilir."

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Bayraktar, işbirliğinin hedeflerine ilişkin, "Tabii ortak platform geliştirmeden tutun da birbirini tamamlayıcı olan kabiliyetlerin birleştirilmesiyle özellikle Avrupa özelinde insansız hava araçları ve ilgili sistemlerini ve bunun yanında hafif platformlar dediğimiz, hafif akıllı platformlar dediğimiz platformları geliştirmeyi kapsıyor ve elbette geleceğin muharebesini ifade eden insansız savaş uçağı olan KIZILELMA ile alakalı çalışmalar yürütülecek." diye konuştu.

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İtalya, dev ortaklığın ardından Bayraktar TB3 ile ilgilenebilir