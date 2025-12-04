Bayraktar TB3'ten kamikaze insansız deniz aracı kontrol edildi

Bu testle birlikte Bayraktar TB3’ün denizdeki insansız sistemlerin komuta edilmesine aracılık eden “müşterek harekat” yeteneği sergilenmiş oldu. Akdeniz’de gerçekleştirilen bu müşterek harekatı İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya ve Brezilya’nın askeri heyetleri yakından takip etti.
Ayrıca başka bir atış testinde TCG Anadolu'dan iki adet Bayraktar TB3 havalandı. Bunlardan biri, ROKETSAN'ın MAM-T ve MAM-L mühimmatları ile atış gerçekleştirdi. Diğeri ise Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. Hedefler başarıyla vuruldu. Atış testlerinin görüntüleri Baykar'ın YouTube kanalında yayınlandı.