DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Baykar ve ASELSAN’ın geliştirdiği milli platformlar Mavi Vatan’da ortak şekilde hareket ederek deniz üstündeki hedefi etkisiz hale geçirdi. Yapılan testte TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın veri bağı üzerinden ASELSAN’ın Albatros-S kamikaze insansız deniz aracı yönetildi. Albatros-S, hedefi etkisiz hale getirmeyi başardı.

Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde 3 gün önce eklendi

Bu testle birlikte Bayraktar TB3’ün denizdeki insansız sistemlerin komuta edilmesine aracılık eden “müşterek harekat” yeteneği sergilenmiş oldu. Akdeniz’de gerçekleştirilen bu müşterek harekatı İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya ve Brezilya’nın askeri heyetleri yakından takip etti.

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA üzerinde bulunan veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın (KİDA) uzaktan kontrolü sağlandı. Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirdi.

Ayrıca başka bir atış testinde TCG Anadolu’dan iki adet Bayraktar TB3 havalandı. Bunlardan biri, ROKETSAN’ın MAM-T ve MAM-L mühimmatları ile atış gerçekleştirdi. Diğeri ise Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. Hedefler başarıyla vuruldu. Atış testlerinin görüntüleri Baykar’ın YouTube kanalında yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar TB3'ten kamikaze insansız deniz aracı kontrol edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: