Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta Mac işletim sisteminin son sürümü macOS 14 Sonoma’yı tanıttı. 2023 sonlarına doğru çıkacak yeni macOS sürümü, birkaç yeni özellik içeriyor ancak hepsi Intel tabanlı Mac’lere gelmeyecek. macOS Sonoma özellikleri sayfasına göre Apple silicon çipli Mac’lere özel olacak yenilikler şunlar:

Apple silicon işlemcili Mac'lere özel macOS Sonoma yenilikleri

Sunum yapan kişiyi paylaşılan içeriğin üstünde gösteren Sunan Kişi Katmanı

Arka plan görevlerinin performansını sınırlayarak oyun oynarken CPU ve GPU performansına öncelik veren Oyun Modu

Ekran Paylaşımı uygulamasında yeni yüksek performans modu

uygulamasında yeni yüksek performans modu Made for iPhone işitme cihazlarını doğrudan Mac ile eşleştirme

doğrudan Mac ile eşleştirme Hey Siri yerine Siri diyerek asistanı çağırma

Apple, bu özelliklerin neden Intel işlemcili Mac’lere gelmeyeceğini belirtmedi ancak performansla ilgili hususlar ve yalnızca Apple silicon Mac’lerde makine öğrenimi görevi üstlenen Neural Engine bulunması nedeniyle bazı özellikler gelmiyor olabilir. Intel çipli Mac’ler 2020’de çıktı ve o zamandan beri Apple işlemcili Mac’ler piyasaya çıkıyor. Bu hafta tanıtılan M2 Ultra işlemcili yeni Mac Pro ile birlikte Intel işlemcili Mac’ler piyasadan tamamen silindi.

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macOS Sonoma beta ücretsiz indirilebiliyor

iOS 17, watchOS 10 gibi macOS Sonoma geliştirici betası da etkinlik sonrasında indirilmeye açıldı. Apple, bu yıl geliştirici betalarını ücretsiz yaptı. macOS 14 Sonoma developer beta yüklemek için Apple Developer hesabına giriş yapmak yeterli oluyor.

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Bazı macOS Sonoma özellikleri Intel işlemcili Mac'lere gelmeyecek