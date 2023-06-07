Bazı macOS Sonoma özellikleri Intel işlemcili Mac'lere gelmeyecek

- Apple silicon işlemcili Mac'lere özel macOS Sonoma yenilikleri
- macOS Sonoma beta ücretsiz indirilebiliyor
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Apple silicon işlemcili Mac'lere özel macOS Sonoma yenilikleri
- Sunum yapan kişiyi paylaşılan içeriğin üstünde gösteren Sunan Kişi Katmanı
- Arka plan görevlerinin performansını sınırlayarak oyun oynarken CPU ve GPU performansına öncelik veren Oyun Modu
- Ekran Paylaşımı uygulamasında yeni yüksek performans modu
- Made for iPhone işitme cihazlarını doğrudan Mac ile eşleştirme
- Hey Siri yerine Siri diyerek asistanı çağırma
Apple, bu özelliklerin neden Intel işlemcili Mac’lere gelmeyeceğini belirtmedi ancak performansla ilgili hususlar ve yalnızca Apple silicon Mac’lerde makine öğrenimi görevi üstlenen Neural Engine bulunması nedeniyle bazı özellikler gelmiyor olabilir. Intel çipli Mac’ler 2020’de çıktı ve o zamandan beri Apple işlemcili Mac’ler piyasaya çıkıyor. Bu hafta tanıtılan M2 Ultra işlemcili yeni Mac Pro ile birlikte Intel işlemcili Mac’ler piyasadan tamamen silindi.
macOS Sonoma beta ücretsiz indirilebiliyor
iOS 17, watchOS 10 gibi macOS Sonoma geliştirici betası da etkinlik sonrasında indirilmeye açıldı. Apple, bu yıl geliştirici betalarını ücretsiz yaptı. macOS 14 Sonoma developer beta yüklemek için Apple Developer hesabına giriş yapmak yeterli oluyor.Kaynakça https://www.apple.com/macos/sonoma-preview/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2023/06/macos-sonoma-brings-new-capabilities-for-elevating-productivity-and-creativity/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi