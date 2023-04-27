Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredilerinde sürpriz bir güncelleme yaptı. Bu güncellemenin sadece yerli elektrikli araçlar için geçerli olması da bir başka sürpriz oldu. Yani bir nevi güncellemenin şimdilik sadece Togg için yapıldığı söylenebilir.

BDDK'nın aldığı karara göre, araç fiyatı;

900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vadeli kredi

900 bin lira ile 1.8 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 50'si oranında 36 ay vadeli kredi

1.8 ila 2.2 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 30'u oranında 24 ay vadeli kredi

2.2 ila 2.8 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 20'si oranında 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.

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Bu düzenleme ile oranlarda ve vade sayılarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Araç değeri tutarları ise önceden 400 bin TL ile 2 milyon TL aralığındaydı. Yeni düzenlemeyle 900 bin TL ile 2.8 milyon TL aralığına yükseltilmiş oldu. 2.8 milyon TL üzerindeki elektrikli araçlara ise kredi yok.

Daha önce kamu bankalarının Togg için yüzde 0,99 faiz imkanıyla kredi vereceği açıklanmıştı. Özel bankalar ile ilgili bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

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BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi