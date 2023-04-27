BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi

BDDK'nın aldığı karara göre, araç fiyatı;
- 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vadeli kredi
- 900 bin lira ile 1.8 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 50'si oranında 36 ay vadeli kredi
- 1.8 ila 2.2 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 30'u oranında 24 ay vadeli kredi
- 2.2 ila 2.8 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 20'si oranında 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.
Bu düzenleme ile oranlarda ve vade sayılarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Araç değeri tutarları ise önceden 400 bin TL ile 2 milyon TL aralığındaydı. Yeni düzenlemeyle 900 bin TL ile 2.8 milyon TL aralığına yükseltilmiş oldu. 2.8 milyon TL üzerindeki elektrikli araçlara ise kredi yok.
Daha önce kamu bankalarının Togg için yüzde 0,99 faiz imkanıyla kredi vereceği açıklanmıştı. Özel bankalar ile ilgili bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”