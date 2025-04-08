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Tam Boyutta Gör Türkiye’de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kW ve üzeri yüksek hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket olan Trugo, 1000’inci DC şarj cihazını hizmete sundu.

81 ilde 1000 yüksek hızlı şarj cihazı (DC) kurmak amacıyla yola çıkan Trugo, İstanbul Eyüp tarihi Pierre Loti Tepesi’nde açtığı son istasyonla hedefine ulaştı. Yeni istasyonlar için yatırımlarında hız kesmeyen Trugo, halihazırda 81 ilde 1000’in üzerinde DC cihaz ve 2000 binden fazla soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor.

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Trugo, 1000 adede ulaşan yüksek hızlı şarj cihazının yanında yakın zamanda yatırımlarına başladığı AC cihaz altyapısında da 500’den fazla soketle kullanıcılara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanılıyor

Trugo’nun şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor. Ultra hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilen enerji kullanılıyor. Kullanıcılar Türkiye genelindeki şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.

App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan uygulama ile en uygun istasyonu bulmak, şarj sürecini takip etmek, şarjın tamamlandığını görmek, geçmiş şarj işlemlerine erişmek ve ödemesini yapmak mümkün oluyor. Kullanıcılar Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de filtreleme yapabiliyor.

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Trugo, 81 ilde 1000 DC şarj cihazı hedefine ulaştı