Beats'in yeni kulaklığı ortaya çıktı: Powerbeats Fit geliyor

Tam Boyutta Gör Beats’in 30 Eylül’de çıkarması beklenen yeni kulak içi kulaklığı Powerbeats Fit, Beats Fit Pro'nun yerini alacak. Kulaklığın daha küçük şarj kutusu, daha uzun pil ömrü ve yeni renklerle geleceği söyleniyor.

Powerbeats Fit özellikleri ile neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Powerbeats Fit, bugün tanıtılacak iPhone 17 Pro'nun yeni rengiyle uyumlu olacak yeni parlak turuncu dahil olmak üzere birkaç farklı renkte (gri, siyah, pembe) gelecek. Powerbeats Pro 2'nin aksine, Powerbeats Fit'te kalp atış hızı sensörü olmayacak. Öte yandan, şarj kutusunun Beats Fit Pro'dan %17 daha küçük olacağı söyleniyor. Hem kulaklık hem de kutu IPX4 sertifikalı olacak; bu tere ve suya dayanıklı olacağı anlamına geliyor ki zaten bu kulaklık sporculara özel tasarlanmış bir kulaklık olduğundan olması gereken bir derecelendirme. Pil ömrü ise 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat olacak.

Powerbeats Fit, Apple H1 çipiyle donatılacak ve aktif gürültü engelleme ile birlikte şeffaflık moduna sahip olacak. Bir diğer öne çıkan özellik olarak, kulaklığın kulağa nasıl oturduğuna bağlı olarak sesi otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Ekolayzer. Son olarak, USB-C şarj kablosu ve dört farklı kulak ucuyla gelecek.

Powerbeats Fit’in Beats Fit Pro ile aynı fiyata satışa sunulması bekleniyor. Beats Fit Pro, şu anda Apple Store’da 10.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

