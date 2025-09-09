Beats'in yeni kulaklığı ortaya çıktı: Powerbeats Fit geliyor

Powerbeats Fit, Apple H1 çipiyle donatılacak ve aktif gürültü engelleme ile birlikte şeffaflık moduna sahip olacak. Bir diğer öne çıkan özellik olarak, kulaklığın kulağa nasıl oturduğuna bağlı olarak sesi otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Ekolayzer. Son olarak, USB-C şarj kablosu ve dört farklı kulak ucuyla gelecek.
Powerbeats Fit’in Beats Fit Pro ile aynı fiyata satışa sunulması bekleniyor. Beats Fit Pro, şu anda Apple Store’da 10.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
