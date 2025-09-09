Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beats'in yeni kulaklığı ortaya çıktı: Powerbeats Fit geliyor

    Apple'ın yakında yepyeni Powerbeats Fit kulaklığını tanıtması bekleniyor. Beats'in yeni kulaklığı daha uzun pil ömrü sunacak ve yeni renk seçenekleriyle gelecek.

    Apple Powerbeats Fit kulak içi kulaklık duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Beats’in 30 Eylül’de çıkarması beklenen yeni kulak içi kulaklığı Powerbeats Fit, Beats Fit Pro'nun yerini alacak. Kulaklığın daha küçük şarj kutusu, daha uzun pil ömrü ve yeni renklerle geleceği söyleniyor.

    Powerbeats Fit özellikleri ile neler sunacak?

    Powerbeats Fit özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Powerbeats Fit, bugün tanıtılacak iPhone 17 Pro'nun yeni rengiyle uyumlu olacak yeni parlak turuncu dahil olmak üzere birkaç farklı renkte (gri, siyah, pembe) gelecek. Powerbeats Pro 2'nin aksine, Powerbeats Fit'te kalp atış hızı sensörü olmayacak. Öte yandan, şarj kutusunun Beats Fit Pro'dan %17 daha küçük olacağı söyleniyor. Hem kulaklık hem de kutu IPX4 sertifikalı olacak; bu tere ve suya dayanıklı olacağı anlamına geliyor ki zaten bu kulaklık sporculara özel tasarlanmış bir kulaklık olduğundan olması gereken bir derecelendirme. Pil ömrü ise 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat olacak.

    Powerbeats Fit, Apple H1 çipiyle donatılacak ve aktif gürültü engelleme ile birlikte şeffaflık moduna sahip olacak. Bir diğer öne çıkan özellik olarak, kulaklığın kulağa nasıl oturduğuna bağlı olarak sesi otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Ekolayzer. Son olarak, USB-C şarj kablosu ve dört farklı kulak ucuyla gelecek.

    Powerbeats Fit’in Beats Fit Pro ile aynı fiyata satışa sunulması bekleniyor. Beats Fit Pro, şu anda Apple Store’da 10.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nasıl kusulur kuzen kime denir esp ışığı sönmüyor bok çeşitleri sıcak suyu açınca kombiden gaz kokusu gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum