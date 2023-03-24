Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: Ölüm nedeni ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, DNA analizi yoluyla ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın olası ölüm nedenini belirledi. Sanatçı, 26 Mart 1827'de 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, Beethoven'ın 200 yıllık saç tellerinden elde edilen DNA analiz edilidi. İlginçtir ki araştırmanın asıl amacı ünlü bestecinin en bilinen rahatsızlığı olan işitme kaybının nedenini belirlemekti.

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Araştırmacılar asıl hedefleri olan işitme kaybının sebebini tam olarak belirleyememiş olsalar da karaciğer hastalığına yönelik önemli genetik risk faktörleri ve ölümünden önceki aylarda hepatit B enfeksiyonuna dair kanıtlar buldular.

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Beethoven neden öldü?

Beethoven'ın ölümüne yol açan şeyin hepatit B enfeksiyonu ile birlikte karaciğer hastalığı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları ayrıca Beethoven'ın soyağacıyla ilgili ilgi çekici bir gerçeği de ortaya çıkarmayı başardı.

Y kromozomu, aynı soyadını taşıyan ve baba tarafından ortak bir ataya sahip yaşayan beş akrabasından hiçbiriyle eşleşmedi. Bu durum, bestecinin baba soyunun bir neslinde gayrimeşru bir çocuk olma ihtimalini akla getiriyor.

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