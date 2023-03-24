Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: Ölüm nedeni ortaya çıktı

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, Beethoven'ın 200 yıllık saç tellerinden elde edilen DNA analiz edilidi. İlginçtir ki araştırmanın asıl amacı ünlü bestecinin en bilinen rahatsızlığı olan işitme kaybının nedenini belirlemekti.
Araştırmacılar asıl hedefleri olan işitme kaybının sebebini tam olarak belirleyememiş olsalar da karaciğer hastalığına yönelik önemli genetik risk faktörleri ve ölümünden önceki aylarda hepatit B enfeksiyonuna dair kanıtlar buldular.
Beethoven neden öldü?
Beethoven'ın ölümüne yol açan şeyin hepatit B enfeksiyonu ile birlikte karaciğer hastalığı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları ayrıca Beethoven'ın soyağacıyla ilgili ilgi çekici bir gerçeği de ortaya çıkarmayı başardı.
Y kromozomu, aynı soyadını taşıyan ve baba tarafından ortak bir ataya sahip yaşayan beş akrabasından hiçbiriyle eşleşmedi. Bu durum, bestecinin baba soyunun bir neslinde gayrimeşru bir çocuk olma ihtimalini akla getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)