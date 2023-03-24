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    Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: Ölüm nedeni ortaya çıktı

    Bilim insanları ünlü besteci Beethoven'ın işitme kaybının nedenini araştırırken ölüm nedenini ortaya çıkardı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçının soyağacıyla ilgili ilginç bir gerçeğe de ulaşıldı.
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    Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: İşte ölüm nedeni Tam Boyutta Gör
    Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, DNA analizi yoluyla ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın olası ölüm nedenini belirledi. Sanatçı, 26 Mart 1827'de 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, Beethoven'ın 200 yıllık saç tellerinden elde edilen DNA analiz edilidi. İlginçtir ki araştırmanın asıl amacı ünlü bestecinin en bilinen rahatsızlığı olan işitme kaybının nedenini belirlemekti.

    Araştırmacılar asıl hedefleri olan işitme kaybının sebebini tam olarak belirleyememiş olsalar da karaciğer hastalığına yönelik önemli genetik risk faktörleri ve ölümünden önceki aylarda hepatit B enfeksiyonuna dair kanıtlar buldular.

    Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: İşte ölüm nedeni Tam Boyutta Gör

    Beethoven neden öldü?

    Beethoven'ın ölümüne yol açan şeyin hepatit B enfeksiyonu ile birlikte karaciğer hastalığı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları ayrıca Beethoven'ın soyağacıyla ilgili ilgi çekici bir gerçeği de ortaya çıkarmayı başardı.

    Beethoven’ın 200 yıllık saç telleri incelendi: İşte ölüm nedeni

    Y kromozomu, aynı soyadını taşıyan ve baba tarafından ortak bir ataya sahip yaşayan beş akrabasından hiçbiriyle eşleşmedi. Bu durum, bestecinin baba soyunun bir neslinde gayrimeşru bir çocuk olma ihtimalini akla getiriyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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