Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen James Cameron, gişede yine kendisiyle yarışıyor. Orijinal Avatar filminden 13 yıl sonra izleyicilerle buluşan devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way Of Water), başarılması güç bir işe imza atarak efsanevi film Titanic’i geçmeyi başardı.

Avatar 2, Titanic'i geçti

Avatar: The Way of Water resmi olarak 2,244 milyar dolar değerinde gişe hasılatı yapmayı başardı. 25. yılında sınırlı olarak tekrardan vizyona giren Titanic ise 2,243 milyar dolarlık hasılatına sahip. Böylece Avatar: Suyun Yolu, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu.

Tam Boyutta Gör Bu arada küçük de bir detayı paylaşmak gerekiyor. Tüm zamanların en çok kazanan ilk üç filminde de oynayan tek isim Zoe Saldaña oldu. Ek olarak ilk dört filmin üçünde de James Cameron’ın imzası bulunuyor. Her ne kadar Avatar 2, Titanic’i geçmeyi başarmış olsa da listenin ikinci sırasında olan ve 2,799 milyar dolar kazanan Avengers: Endgame’ı geçmesi pek mümkün görünmüyor. Öte yandan listenin tepesinde ise orijinal Avatar filmi bulunuyor. Avatar’ın 2,923 milyar dolarlık gişe hasılatı onu adeta yenilmez kılıyor.

Avatar: The Way of Water, küresel gişede 2 milyar doları aşan altıncı film ve bu listede sırasıyla Avatar, Titanic, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Star Wars: The Force Awakens yer alıyor.

