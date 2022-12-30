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    Harry Potter filmleri izleme sırası

    Büyücülük dünyasının kapılarını aralayan Harry Potter film serisi hangi sırayla izlenir diye merak edenler buraya. İşte güncel Harry Potter filmleri izleme sırası:
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    Harry Potter film serisi kadar uzun soluklu ve aşırı beğenilen çok az yapım vardır. Harry Potter 1, hatırlayacağınız üzere Kasım 2001’de vizyona girdi. İlk filmin üstünden 20 yıldan fazla geçmesine rağmen, şu an hâlâ en çok izlenen filmlerin daha doğrusu film serilerinin başında geliyor. Başrol oyuncusu Daniel Radcliffe, sonra Emma Watson, Rupert Grint… tüm Harry Potter oyuncuları çocukluk ve hatta ergenlik dönemlerini geçti, başka başka projelerde yer aldı. Oyuncularıyla dikkat çeken seriyi hiç izlemeyen yoktur ancak az da olsa ilk filmden son filme tüm seriyi eksiksiz izlemeyenler olabilir ya da nostalji adına yeniden izlemek isteyenler olabilir. Peki, Harry Potter film serisi hangi sırayla izlenir?

    Harry Potter izleme sırası nedir, nereden başlamalıyım? diye soranlar için; Her şeyi anlayabilmek için Harry Potter film serisinin sırayla izlenmesi gerektiğini düşünebilirsiniz ancak tek bir sırayla izlemek zorunda değilsiniz. Star Wars gibi Harry Potter serisini de iki farklı yolla izleyerek hikayeyi anlayabilirsiniz. Filmden önceki olayları anlatan Fantastik Canavarlar serisi, Harry Potter Evreninin ana hikayesi olduğundan ister kronolojik sırayla isterseniz de çıkış tarihine göre izleyebilirsiniz. Harry Potter izleme sıralaması nasıl? merak edenler için üç izleme yolu:

    Kronolojik olarak Harry Potter izleme sırası ⏳

    kronolojik harry potter izleme sırası Tam Boyutta Gör
    Harry Potter filmini gerçek zaman çizelgesine göre izleme kararı aldıysanız, Fantastik Canavarlar serisi ile başlamanız daha doğru olacaktır. İlk film, Harry Potter 1 filminden 64 yıl öncesinde, 1927’de geçiyor. "Kronolojik olarak Harry Potter 1 ne zaman çıktı?" diye soracak olursanız, serinin ilk filmi 1 Kasım 2001’de izleyicilerle buluşmuştu. Dilerseniz, konuyu dağıtmadan kronolojik olarak Harry Potter nasıl izlenir? paylaşalım:
    1. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
    2. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
    3. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
    4. Harry Potter ve Felsefe Taşı
    5. Harry Potter ve Sırlar Odası
    6. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
    7. Harry Potter ve Ateş Kadehi
    8. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
    9. Harry Potter ve Melez Prens
    10. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
    11. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

    Çıkış tarihine göre Harry Potter izleme sırası 📅

    harry potter filmleri çıkış tarihleri Tam Boyutta Gör
    Fantastik Canavarlar serisi, Harry Potter dünyasının çok daha yeni bir parçası. Orijinal yedi kitap Harry Potter’ın hikayesini anlatıyordu; ardından 2001’den başlayarak sekiz filmi çekildi. İlk Fantastik Canavarlar filmi, son Harry Potter filminden beş yıl sonra, 2016’da çıktı. Çıkış tarihine göre Harry Potter filmleri nasıl izlenir? diye soranlar için işte çıkış tarihine göre Harry Potter filmi izleme sırası:
    1. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
    2. Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)
    3. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)
    4. Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)
    5. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)
    6. Harry Potter ve Melez Prens (2009)
    7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)
    8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)
    9. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (2016)
    10. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (2018)
    11. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları (2022)

    IMDb puanına göre Harry Potter izleme sırası 💯

    harry potter film serisi imdb puanları Tam Boyutta Gör
    Bazı izleyiciler için IMDb listesi çok önemli. “En iyi Harry Potter filmi hangisi?” tartışılır ancak en beğenilen Harry Potter filmi; IMDb’de yapılan puanlamaya göre Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2. Orijinal adı Harry Potter and the Deathly Hollows: Part II olan film IMDb’de 876 bin oyla 8.1 puan alarak zirveye yerleşmiş.
    1. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (8.1 / 10)
    2. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (7.9 / 10)
    3. Harry Potter and the Goblet of Fire (7.7 / 10)
    4. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (7.7 / 10)
    5. Harry Potter and the Philosopher's Stone (7.6 / 10)
    6. Harry Potter and the Half-Blood Prince (7.6 / 10)
    7. Harry Potter and the Order of The Phoenix (7.5 / 10)
    8. Harry Potter and the Chamber of Secrets (7.4 / 10)
    9. Fantastic Beasts and Where to Find Them (7.2 / 10)
    10. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (6.5 / 10)
    11. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (6.2 / 10)

    Harry Potter evreninde iki seri vardır. JK Rowling tarafından yazılan yedi kitaba dayanan gerçek Harry Potter serisi ve kitaplardan uyarlama sekiz film (son kitap hepsini kapsayacak şekilde iki filme bölündü) var. Harry Potter filmleri sevenler, Fantastik Canavarlar serisiyle devam etti. Harry Potter filmleri ardışıktır; sırayla izleyerek hikayenin neye dayandığını anlayabilir, her filmle birlikte gelişen olayları takip edebilirsiniz. Düzensiz izlerseniz, birçok spoiler ve belli karakterlerin önemi hakkında çok fazla kafa karışıklığı yaşarsınız. İster kronolojik ister çıkış tarihine göre izleme kararı verin, Harry Potter izleme sırası burada.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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