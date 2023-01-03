Nvidia GeForce RTX 4070 Ti resmen tanıtıldı: RTX 3090 Ti'dan hızlı!

RTX 4070 Ti fiyatı ve özellikleri
- Fiyat: 799 dolar
- GPU: AD104
- CUDA: 7680
- Bellek: 12 GB GDDR6X
- Bellek veriyolu: 192-bit
- Boost saat hızı: 2610 MHz
- TDP: 285W
Nvidia bugün yaptığı GeForce Beyond etkinliğinde kısa bir süre önce RTX 4070 Ti ekran kartını tanıttı. Bu etkinlikte mobil taraftaki diğer ürünlerin de duyurusu yapıldı. Bununla birlikte Nvidia, RTX 4070 Ti’ın fiyatını 799 dolar olarak açıkladı. Maksimum 505 GB/sn bant genişliği sunan kart üç fanlı ve 2 ila 3,5 slotluk ebatlara sahip.
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