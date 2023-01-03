Nvidia GeForce RTX 4070 Ti resmen tanıtıldı: RTX 3090 Ti'dan hızlı!

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Nvidia, RTX 4080’in 12 GB modelini duyurmuş ancak piyasaya sürmemiş ve iptal etmişti. Şimdi ise bu ekran kartı RTX 4070 Ti olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Nvidia’nın iptal ettiği kartın birebir aynısı olan RTX 4070 Ti’ın bir tek fiyat bilgisi net değildi ve o da artık kesinleşmiş oldu.

RTX 4070 Ti fiyatı ve özellikleri

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Fiyat : 799 dolar

: 799 dolar GPU : AD104

: AD104 CUDA : 7680

: 7680 Bellek : 12 GB GDDR6X

: 12 GB GDDR6X Bellek veriyolu : 192-bit

: 192-bit Boost saat hızı: 2610 MHz

TDP: 285W

Nvidia bugün yaptığı GeForce Beyond etkinliğinde kısa bir süre önce RTX 4070 Ti ekran kartını tanıttı. Bu etkinlikte mobil taraftaki diğer ürünlerin de duyurusu yapıldı. Bununla birlikte Nvidia, RTX 4070 Ti’ın fiyatını 799 dolar olarak açıkladı. Maksimum 505 GB/sn bant genişliği sunan kart üç fanlı ve 2 ila 3,5 slotluk ebatlara sahip.

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RTX 4070 Ti performansı nasıl?

Tam Boyutta Gör Nvidia’ya göre yeni RTX 4070 Ti ekran kartı performans olarak RTX 3090 Ti’dan daha iyi. Toplam 40 TFLOP işlem gücü sunan kartta DLSS 3 teknolojisi de bulunuyor. Ek olarak kartta 7680 CUDA barındıran AD104 grafik çekirdeği yer almakta. 12 GB GDDR6X bellekler donatılan kartın TDP değeri ise 285W.

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 4070 Ti’ın çıkış tarihi ise 5 Ocak. Öte yandan tüketicilerin RTX 4080’e ilgisinin az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kart ondan 400 dolar daha ucuz bir yere konumlandırıyor. Benzer şekilde RX 7900 XT’den de 100 dolar daha ucuz olan RTX 4070 Ti, fiyat olarak gayet cazip bir konumda gibi görünüyor. Bununla birlikte RTX 4070 Ti'ın AMD'nin RX 7900 XT kartıyla rekabet edeceğini söyleyebilriz. Son olarak herhangi bir RTX 4070 Ti Founder Edition modeli görmeyeceğiz ve üreticiler doğrudan özel tasarımlarını piyasaya sunacak.

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