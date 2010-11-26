BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor.

Ülkemizde satışta bulunan LCD monitörleri ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan BenQ, yeni projeksiyon cihazını satışa sunuyor.

BenQ'nun MW512 olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı kullanıcılara WXGA (1280×800) çözünürlük sunuyor. 3D desteğini de bünyesinde barındıran MW512'de lümen değeri 2800, kontrast oranı 4000:1 olarak belirlenmiş. Ekonomi modu altında 6000 saate varan lamba ömrü sunan MW512'de HDMI girişi, VGA girişleri, USB girişi gibi girişler yer alırken, kullanıcılara 2W'lık dahili hoparlöre de yer verilmiş.

BenQ2nun 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'nin 3 Aralık tarihinden itibaren 833$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.