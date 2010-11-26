Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor

BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
1
3
Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Ülkemizde satışta bulunan LCD monitörleri ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan BenQ, yeni projeksiyon cihazını satışa sunuyor.

BenQ'nun MW512 olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı kullanıcılara WXGA (1280×800) çözünürlük sunuyor. 3D desteğini de bünyesinde barındıran MW512'de lümen değeri 2800, kontrast oranı 4000:1 olarak belirlenmiş. Ekonomi modu altında 6000 saate varan lamba ömrü sunan MW512'de HDMI girişi, VGA girişleri, USB girişi gibi girişler yer alırken, kullanıcılara 2W'lık dahili hoparlöre de yer verilmiş.

BenQ2nun 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'nin 3 Aralık tarihinden itibaren 833$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
BenQ, 3D destekli yeni projeksiyon cihazı MW512'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hdtv 9 yıl
Nvidia nvision ile kullanılabilecek bir ürün daha görmek güzel. Bilgisayarda 3d keyfi için fiyatlar biraz daha inmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 9 yıl
bende hep bunu merak edıyorum . gozluk ne kullıcak bunda.ve her kaynaktan aldıgı goruntuyu 3d olarak verebılıcekmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 9 yıl
3D Projeksiyon cihazlarında ne tarz bir gozluk kullanılıyor? Sözgelimi başka bir cihazın 3D gözlüğünü bu cihazla birlikte kullanabiliyormuyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: SilverStone'un fantastik kasası Raven RV01'i inceliyoruz 9 yıl Haftanın en iyi Android uygulamaları -11- 9 yıl Samsung Galaxy Tab ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim