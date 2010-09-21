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BenQ'dan 3D destekleli oyuncu monitörü: XL2410T

BenQ, 3D destekli yeni oyuncu monitörü XL2410T'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31b
1
76
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde piyasada bulunan LCD monitörleriyle tanınan BenQ, oyun tutkunlarına özel olarak hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. BenQ'nun XL2410T olarak adlandırdığı monitör, sahip olduğu 3D özelliği ile dikkat çekiyor.

BenQ'nun 24 inç boyutlarda hazırladığı monitörlerde LED aydınlatma kullanılmış. Kullanıcılara Full HD çözünürlük, 300 cd/m2 parlaklık, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 120 Hz tazeleme hızı, Nvidia 3D VISION desteği gibi özellikleri sunan BenQ XL2410T'de D-Sub, DVI-D ve HDMI 1.3 girişlerine yer verilmiş.

BenQ'nun 3D destekli oyuncu monitörü XL2410T'nin Ekim ayında piyasaya sunulması tahmin ediliyor fakat fiyatı hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı.


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gyradel 8 yıl
Her an monitor gelebilir bugun. Kargo bekleme asamasindsyim ;) zowie markasina gelince ise razerdan daha kaliteli mallar bile uretebiliyor ama bizim pazarimizda kiymeti bilinmiyor. Su an celeritas mekanik klavyesini kullaniyorum. Razer blackwidowda kullandim ondan daha kaliteli oldugunu rahatlikla soyleyebilirim. Monitor gelince zowie setimde tamamlanmis olacak.
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casparza 8 yıl gyradel
gyradel

Her an monitor gelebilir bugun. Kargo bekleme asamasindsyim ;) zowie markasina gelince ise razerdan daha kaliteli mallar bile uretebiliyor ama bizim pazarimizda kiymeti bilinmiyor. Su an celeritas mekanik klavyesini kullaniyorum. Razer blackwidowda kullandim ondan daha kaliteli oldugunu rahatlikla soyleyebilirim. Monitor gelince zowie setimde tamamlanmis olacak.

Zowie Türkiye pazarında girdi mi ?
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IIIFosEIII 8 yıl
Dünya Şampiyonları BenQ için Türkiye’de

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




BenQ Türkiye, iki yeni ürünü The Game’deki lansmanında Türkiye pazarına getirdiğini açıkladı.

Profesyonel Oyun

Oyun dünyasının iki büyük şampiyonu, bir monitörün nasıl olması gerektiğini anlattı, BenQ Dünya’nın en iyi oyun monitörünü üretti. Counter Strike oyununun dünya şampiyonları, üretimdeki işbirliğini sürdürüyor, iki büyük oyuncu, HeatoN ve SpawN ilk kez Türkiye’ye BenQ için geldi.

“HeatoN” ve “SpawN”, Türkiye Electronic Sports League – ESL(www.esl.eu/tr)’de gerçekleştirilen BenQ CS turnuvasında finale kalan 2 oyuncu ile büyük finali BenQ XL2410T Monitör ve MP780ST Projektör lansmanında oynayarak izleyicilere keyifli ve heyecan dolu dakikalar yaşattı.

BenQ Türkiye Genel Müdürü Çağatay Çopuroğlu “Ürün tasarımı aşamalarında görüş ve tecrübelerimiz için davet ediliyoruz. Farklı uçların, öğretmenlerin, bilişim yöneticilerinin ve oyuncuların ihtiyaçlarını gördük ve onların işlerini daha kolay ve zevkli hale getirmek için gerekli imkanları sağladık. BenQ tamamen bundan ibarettir – hayata eğlence ve kalite getirmek” diyor ve “Eğlence Önemlidir!” diye ekliyor.

Dünya’nın LED monitör uzmanı BenQ ile en yeni teknolojiye sahip profesyonel oyun donanımında yenilikçi bir üretici olan ZOWIE GEAR, iki efsane Counter-Strike oyuncusu -Emil “HeatoN” Christensen ve Abdisamad “SpawN” Mohamed- ile birlikte çalışarak BenQ’nun en yeni oyun monitörünü ortaya çıkardılar. İki CS efsanesi ve BenQ tarafından beraberce geliştirilen, yolu gözlenen LED monitör üzerinde bir yıl harcandı.

İş Geliştirme Müdürü Ergin Yavuzol “BenQ, gerçek ve profesyonel bir oyun monitörü tedarikçisi olmak ve bunun lideri haline gelebilmek için oyuncuların anlayışının ve ihtiyaçlarının farkında olunması gerektiğini biliyor. Bu nedenle yarışma amaçlı oyunlar için düz-panel bir monitörün geliştirilmesine ilk kez olarak profesyonel oyunculardan destek alarak BenQ bir ilke daha imza attı” diyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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DH Misafiri 9 yıl
gördüğüm yabancı incelemelerde ve ürünün resmi sitesinde Monitörle birlikte çok şık güzel bir gaming mouse ve mouse pad geliyor yanında.Acaba Türkiyede de durum böylemi olacak?
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killnOd 9 yıl
Resmi tanitim lansmani 14 Araliktaymis.

esl.eu/...
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casparza 8 yıl

DH Misafiri

gördüğüm yabancı incelemelerde ve ürünün resmi sitesinde Monitörle birlikte çok şık güzel bir gaming mouse ve mouse pad geliyor yanında.Acaba Türkiyede de durum böylemi olacak?


Evet, Zowie marka profosyonel mouse ve mouse pad olucakmış.


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IIIFosEIII 9 yıl
benq.com.tr/...
resmi sitede aralık ayında Türkiye de olacağı fiyatınında 599USD+KDV olacağı açıklanmış
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DH Misafiri 9 yıl
evet ürün Emil 'HeatoN' Christensen ve Abdisamad 'SpawN' Mohammed isimlerinde zamanın efsane 2 Counter-Strike oyuncusunun fikirleri doğrultusunda hazırlandı.Monitörün kuşkusuz en önemli özelliği 120HZ ve LED aydınlatmalı olması.Piyasadi 120 HZ 3D monitörlerin hiçbirisi LED aydınlatmalı değil. Burada BenQ uçuk bir farkla 10.000.000:1 gibi bir kontrast oranı yakalamış.Buda özellikle oyun oynayanlar için çok büyük bir artı.Üründeki diğer bir yenilik ise tek tuş ile 17",19",22",19" WideScreen,22" WideScreen ve 23.6" FULL Screen HD modlarına ayarlanabilmesidir.Yani özellikle FPS tarzı oyunlarda 4:3 veya 16:9 modlarında popüler olan ekran boyutları monitörde entegre özellik halinde bulunuyor.GPU scaling vb. diğer faktörlerle uğraşmanıza gerek kalmıyor böylelikle.
Ürünün satış fiyatı avrupa için yaklaşık 350Euro olarak belirlenmiş.Türkiyeye gelmesi sanırım Kasım 2010 sonunda olacaktır.
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casparza 9 yıl

DH Misafiri

evet ürün Emil 'HeatoN' Christensen ve Abdisamad 'SpawN' Mohammed isimlerinde zamanın efsane 2 Counter-Strike oyuncusunun fikirleri doğrultusunda hazırlandı.Monitörün kuşkusuz en önemli özelliği 120HZ ve LED aydınlatmalı olması.Piyasadi 120 HZ 3D monitörlerin hiçbirisi LED aydınlatmalı değil. Burada BenQ uçuk bir farkla 10.000.000:1 gibi bir kontrast oranı yakalamış.Buda özellikle oyun oynayanlar için çok büyük bir artı.Üründeki diğer bir yenilik ise tek tuş ile 17",19",22",19" WideScreen,22" WideScreen ve 23.6" FULL Screen HD modlarına ayarlanabilmesidir.Yani özellikle FPS tarzı oyunlarda 4:3 veya 16:9 modlarında popüler olan ekran boyutları monitörde entegre özellik halinde bulunuyor.GPU scaling vb. diğer faktörlerle uğraşmanıza gerek kalmıyor böylelikle.
Ürünün satış fiyatı avrupa için yaklaşık 350Euro olarak belirlenmiş.Türkiyeye gelmesi sanırım Kasım 2010 sonunda olacaktır.


yani pek de tasarıma takılmamak lazım, bu monitörde bence. eminim tasarımın bu şekilde olmasının da bir anlamı var.
Güzel bir video buldum, bu monitör çok konuşulucak şimdiden belli.

own3d.tv/...

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muratti 9 yıl
Yinemi TN panel :D
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EgeliLodos 9 yıl
Tasarıma bak ağla
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DH Misafiri 9 yıl
Kullanıcılara "Full HD çözünürlük", 300 cd/m2 parlaklık, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 120 Hz tazeleme hızı, Nvidia 3D VISION desteği gibi özellikleri sunan BenQ XL2410T'de D-Sub, DVI-D ve HDMI 1.3 girişlerine yer verilmiş.
yazmıslar zaten ;)
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar çözünürlüğü nedir bunun ? ne zaman çıkar ?
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::Ashes:: 9 yıl
tasarımı gerçekten çok kötü düzgün bir monitör yapamadı şu aoc..Tasarımda LG Ve Samsung lider..
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DH Misafiri 9 yıl
En azından full HD mi değil mi yazabilirlerdi ?
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captanico 9 yıl
tasarım felaket[>:]
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