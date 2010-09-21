BenQ'dan 3D destekleli oyuncu monitörü: XL2410T

Ülkemizde piyasada bulunan LCD monitörleriyle tanınan BenQ, oyun tutkunlarına özel olarak hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. BenQ'nun XL2410T olarak adlandırdığı monitör, sahip olduğu 3D özelliği ile dikkat çekiyor.

BenQ'nun 24 inç boyutlarda hazırladığı monitörlerde LED aydınlatma kullanılmış. Kullanıcılara Full HD çözünürlük, 300 cd/m2 parlaklık, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 120 Hz tazeleme hızı, Nvidia 3D VISION desteği gibi özellikleri sunan BenQ XL2410T'de D-Sub, DVI-D ve HDMI 1.3 girişlerine yer verilmiş.

BenQ'nun 3D destekli oyuncu monitörü XL2410T'nin Ekim ayında piyasaya sunulması tahmin ediliyor fakat fiyatı hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı.