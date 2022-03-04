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Benzin ve motorine yeniden zam geldi. Yapılan açıklamaya göre bu kez benzinin litre fiyatında 69 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 84 kuruş artış yaşandı.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 69 Motorinde 84 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Gelen zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da ortalama 18,71 liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise benzinin litre fiyatı ortalama 18,82 liraya kadar çıktı. Motorinin litre fiyatı ise artık pek çok ilde 20 liraya göz kırpıyor. Hatta bazı illerde 20 lirayı bile aşmış durumda.

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Benzin ve mazota bir zam daha