Huawei'nin teknolojileriyle donatılan Aito M5 SUV Çin'de satışa çıktı

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Çinli otomotiv üreticisi Seres ve teknoloji devi Huawei'nin desteklediği Aito, geçtiğimiz yılın sonunda ilk modeli Aito M5 SUV'u görücüye çıkarmıştı. Söz konusu model kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu.

Aito M5 özellikleri

PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan Aito M5, teknoloji tarafında Huawei'nin sistemlerinden faydalanıyor. Tasarım olarak, LED farları, ön kaputu ve genel silüeti ile 2019'da tanıtılan Seres SF5'i anımsatıyor ancak gövde panellerinin çoğu yeniden tasarlanmış. Aito M5'in 4770 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe ve 1625 mm yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

İç mekanda dikkatimiz hemen büyük multimedya ekranı üzerinde yoğunlaşıyor. 15.6 inçlik bu dokunmatik ekran, Huawei'nin Harmony OS işletim sistemiyle çalışıyor. Aito M5'in donanım listesinde ayrıca 10.4 inç dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, Nappa deri döşeme, Huawei kaynaklı 1000 watt 19 hoparlörlü ses sistemi ve sürücü için entegre hoparlörlere sahip koltuk başlığı bulunuyor.

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Aito M5'te seviye 2+ sürüş asistan sistemleri bulunuyor. Huawei'nin seviye 3 otonom sürüş sistemi de mevcut ancak bu araca entegre edilmemiş. Örneğin Chery'nin bir parçası olan Jetour Motors'un X-1 modelinde teknoloji devinin seviye 3 otonom sürüş sistemi kullanılıyor.

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Aito M5, Seres kaynaklı alüminyum şasi üzerine yükseliyor. Söz konusu modelde 272, 428 ve 496 beygir olmak üzere üç farklı güç seçeneği mevcut. Giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru mevcut. Diğer iki seçenekte ön ve arka tekerleklere güç veren çift elektrik motoru kullanılmış. En güçlü seçenek 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlıyor.

Tüm versiyonlarda ayrıca 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyor. 125 beygir güç üreten içten yanmalı motor, 40 kWsa kapasiteli batarya için menzil uzatıcı görevi görüyor. Söz konusu batarya tek başına 150 km elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Yakıt deposu ve batarya tam dolu olduğunda araç 1100 km yol kat edebiliyor.

Aito M5 için fiyatlar 249,800 Yuan'dan (39.254 dolar) başlayıp 319,800 Yuan'a (50.600 dolar) kadar çıkıyor.

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Huawei'nin teknolojileriyle donatılan Aito M5 Çin'de satışa çıktı