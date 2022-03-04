Huawei'nin teknolojileriyle donatılan Aito M5 SUV Çin'de satışa çıktı

Çinli otomotiv üreticisi Seres ve teknoloji devi Huawei'nin desteklediği Aito, geçtiğimiz yılın sonunda ilk modeli Aito M5 SUV'u görücüye çıkarmıştı. Söz konusu model kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu.
Aito M5 özellikleri
PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan Aito M5, teknoloji tarafında Huawei'nin sistemlerinden faydalanıyor. Tasarım olarak, LED farları, ön kaputu ve genel silüeti ile 2019'da tanıtılan Seres SF5'i anımsatıyor ancak gövde panellerinin çoğu yeniden tasarlanmış. Aito M5'in 4770 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe ve 1625 mm yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.
İç mekanda dikkatimiz hemen büyük multimedya ekranı üzerinde yoğunlaşıyor. 15.6 inçlik bu dokunmatik ekran, Huawei'nin Harmony OS işletim sistemiyle çalışıyor. Aito M5'in donanım listesinde ayrıca 10.4 inç dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, Nappa deri döşeme, Huawei kaynaklı 1000 watt 19 hoparlörlü ses sistemi ve sürücü için entegre hoparlörlere sahip koltuk başlığı bulunuyor.
Aito M5'te seviye 2+ sürüş asistan sistemleri bulunuyor. Huawei'nin seviye 3 otonom sürüş sistemi de mevcut ancak bu araca entegre edilmemiş. Örneğin Chery'nin bir parçası olan Jetour Motors'un X-1 modelinde teknoloji devinin seviye 3 otonom sürüş sistemi kullanılıyor.
Aito M5, Seres kaynaklı alüminyum şasi üzerine yükseliyor. Söz konusu modelde 272, 428 ve 496 beygir olmak üzere üç farklı güç seçeneği mevcut. Giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru mevcut. Diğer iki seçenekte ön ve arka tekerleklere güç veren çift elektrik motoru kullanılmış. En güçlü seçenek 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlıyor.
Tüm versiyonlarda ayrıca 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyor. 125 beygir güç üreten içten yanmalı motor, 40 kWsa kapasiteli batarya için menzil uzatıcı görevi görüyor. Söz konusu batarya tek başına 150 km elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Yakıt deposu ve batarya tam dolu olduğunda araç 1100 km yol kat edebiliyor.
Aito M5 için fiyatlar 249,800 Yuan'dan (39.254 dolar) başlayıp 319,800 Yuan'a (50.600 dolar) kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..