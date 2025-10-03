FIFA Heroes duyuruldu: EA sonrası ilk oyun

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 1 milyar dolarlık lisans ücreti istemesinin ardından EA Sports ile olan uzun soluklu ortaklığı 2022 yılında sona eren FIFA, uzun süredir kendi oyununu geliştiriyordu. FIFA Heroes bu hafta resmen duyuruldu.

FIFA Heroes neler sunuyor?

Solace ve Enver Studio ortaklığında geliştirilen FIFA Heroes alıştığımız geleneksel futbol ikonlarından ziyade maskotlarla oynanan bir oyun. Maple the Moose, Zayu the Jaguar, Clutch the Eagle gibi maskotlarla 5v5 maçlar yapabildiğiniz oyun ReMatch benzeri bir mekanik sunuyor.

2026 Dünya Kupası hareketliliğinden de faydalanmak isteyen FIFA Heroes hem PvE hem PvP türünde mücadelelere sahip. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve mobil platformlara geliştirilen oyunun 2026 yılı içerisinde çıkacağı belirtildi.

