FIFA Heroes duyuruldu: EA sonrası ilk oyun

FIFA Heroes neler sunuyor?
Solace ve Enver Studio ortaklığında geliştirilen FIFA Heroes alıştığımız geleneksel futbol ikonlarından ziyade maskotlarla oynanan bir oyun. Maple the Moose, Zayu the Jaguar, Clutch the Eagle gibi maskotlarla 5v5 maçlar yapabildiğiniz oyun ReMatch benzeri bir mekanik sunuyor.
2026 Dünya Kupası hareketliliğinden de faydalanmak isteyen FIFA Heroes hem PvE hem PvP türünde mücadelelere sahip. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve mobil platformlara geliştirilen oyunun 2026 yılı içerisinde çıkacağı belirtildi.
