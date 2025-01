Milyarderlerin rekabeti: Musk’ın SpaceX’ine dev rakip Jeff Bezos’tan geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzun zamandır beklenen ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX'inin sektördeki hakimiyetine karşı meydan okuyacak devasa New Glenn roketini bu hafta sonu fırlatmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki New Glenn, Blue Origin için on yılı aşkın bir süredir en büyük önceliklerden biri olmayı sürdürüyor. New Glenn, uydu takımyıldızı fırlatmalarına yönelik talebi karşılamak ve SpaceX'in iş gücü Falcon 9'dan pazar payı kapmak için kullanılacak.

Blue Origin için tarihi bir fırlatma

Başarılı bir ilk fırlatışla New Glenn, sonrasında Amazon'un Kuiper adlı geniş bant internet uydu kümesini uzaya göndermeye başlayabilir. Bu, SpaceX'in Starlink ağıyla doğrudan rekabet edecek ve uzaydaki rekabeti başka bir cephede hızlandıracak.

Blue Origin, yıllardır daha küçük ve yeniden kullanılabilir olan New Shepard roketi ile Dünya atmosferinin sınırına fırlatmalar yapıp iniş yaptı. Ancak, şirketin kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda, herhangi bir uyduyu yörüngeye göndermişliği bulunmuyor. Bu durum bu hafta değişebilir ancak söz konusu roketler olunca işin garantisi yok.

Tam Boyutta Gör New Glenn, pazar günü yere saat ile 01:00’da (TSİ 9:00) civarında Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan ilk Blue Ring uydusunu yörüngeye göndermek üzere fırlatılacak. Blue Ring, uydu servisi ve ulusal güvenlik görevleri için tasarlanmış manevra kabiliyetine sahip bir uzay aracı olarak öne çıkıyor. Fırlatmadan birkaç dakika sonra ise New Glenn’in yeniden kullanılabilir ana gövdesini bir dron gemisine indirilecek.

SpaceX’in Falcon 9 roketi ile karşılaştırıldığında, New Glenn yaklaşık iki kat daha güçlü ve uydu taşıma kapasitesi de iki kat daha büyük. Ancak Blue Origin, roketin fırlatma fiyatlarını henüz açıklamadı. Öte yandan Falcon 9'un fiyatı yaklaşık 62 milyon dolar civarında başlıyor. Ek olarak New Glenn, SpaceX'in geliştirdiği yeni nesil Starship roketi kadar güçlü olmayacak. Starship, Musk'ın Starlink ağının yörüngedeki izlerini genişletmek için kritik bir öneme sahip ve 13’ündeki sonraki test uçuşunda, işlevsiz uydu modellerini yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte Blue Origin, Eutelsat'ın OneWeb'i, Kanada'nın Telesat'ı ve uydudan hücresel cihaz şirketi AST SpaceMobile ile çoklu fırlatma anlaşmaları yapmış durumda. Halihazırda Batı dünyası SpaceX’e bağımlı hale gelmiş durumda. Dolayısıyla başarılı bir fırlatma New Glenn’in geleceği için çok önemli.

