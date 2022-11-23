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    Bitci borsasının Brezilya ile anlaşması iptal mi oldu?

    Chilliz kurucusu Alexander Dreyfus’un Brezilya resmi taraftar tokeni BFT ile ilgili ortaya attığı iddialar nedeniyle yüzde 50 düşüş yaşandı. BITCI ise aksini iddia ediyor. 
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    BFT Tam Boyutta Gör
    Bugün kripto para dünyasının en önemli trendlerinden birisi taraftar tokenleri ve hali hazırda iki önemli cephe oluşmuş durumda. Alexander Dreyfus liderliğindeki Chilliz ekosistemi ve Bitci borsasının kendi ekosistemi. Bununla birlikte gerginlikler bitmiyor.

    Brezilya Fan Token sıkıntıya girdi

    Chilliz ya da Socios ekosistemi JUV, City, ITA, POR, ARG gibi pek çok önemli tokene sahip. BITCI de Brezilya (BFT) ve İspanya (SNFT) gibi iddialı taraftar tokenleri ile pay kapma yarışında. Ne var ki Dreyfuss bazı ilginç iddialarda bulundu.

    Yerel bir haberi paylaşan Dreyfus, Brezilya Futbol Federasyonu’nun BITCI sponsorluğunu iptal ettiğini ve artık BITCI’nin NFT satışı yapamayacağını belirtti. Ayrıca Brezilya Milli Takımı’nın herhangi bir paylaşım yapmadığı BFT tokenin hiçbir anlamı olmadığını da dile getirdi. Bu paylaşımların ardından henüz maçı başlamayan BFT yüzde 50 civarında değer kaybetti.

    Haliyle token sahipleri tepkili ve BITCI’dan bir açıklama bekliyor. Borsa henüz bir paylaşım yapmadı ancak Telegram AMA etkinliklerinde halen Brezilya ile 4 yıllık token sözleşmesinin olduğunu vurguluyor. Muhtemelen forma veya şort sponsorlukları sona ermiş olabilir ancak BFT lisansı halen BITCI borsasının elinde. Bakalım BFT eleştirilere rağmen bir atak yapabilecek mi?

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 2 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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