Bir perakendeci bilgisayar donanımlarında yaşanan arıza oranlarını paylaştı

Bilgisayar bileşenlerindeki arıza oranları paylaşıldı
Perakendecinin paylaştığı verilere göre ekran kartları, özellikle Gigabyte'ınkiler, tüm donanım bileşenleri arasında en yüksek arıza oranına sahip olanlardı. Satıcının verileri, Gigabyte markalı ekran kartlarının yüzde 5’inin iade sürecine girdiğini gösteriyor. Öte yandan MSI ise yüzde 1,5 başarısızlığa sahip olmuş durumda. Öte yandan satıcı, bu arızaların hangi ürün modelinde olduğunu ise paylaşmadı.
Anakartlar tarafındaysa durum tam tersine dönmüş vaziyette. MSI anakartları, Gigabyte anakartlarından (%1,8) daha yüksek arıza oranına (%2,4) sahip fakat yine bu konuda da hangi çipsetlerde sorun yaşandığına dair bir veri paylaşılmadı.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d