Bir perakendeci bilgisayar donanımlarında yaşanan arıza oranlarını paylaştı

Tam Boyutta Gör Filipinler’de bir perakendeci olan Hardware Sugar, birkaç yıla ait operasyonları sonucunda en çok arıza yaşayan veya bir şekilde iade olunan bilgisayar donanımlarını ve markalarını paylaştı. Firma, Amazon, Newegg, Best Buy gibi büyük bir mağaza olmasa da veriler bir fikir oluşturması açısından önemli olabilir.

Bilgisayar bileşenlerindeki arıza oranları paylaşıldı

Perakendecinin paylaştığı verilere göre ekran kartları, özellikle Gigabyte'ınkiler, tüm donanım bileşenleri arasında en yüksek arıza oranına sahip olanlardı. Satıcının verileri, Gigabyte markalı ekran kartlarının yüzde 5’inin iade sürecine girdiğini gösteriyor. Öte yandan MSI ise yüzde 1,5 başarısızlığa sahip olmuş durumda. Öte yandan satıcı, bu arızaların hangi ürün modelinde olduğunu ise paylaşmadı.

Anakartlar tarafındaysa durum tam tersine dönmüş vaziyette. MSI anakartları, Gigabyte anakartlarından (%1,8) daha yüksek arıza oranına (%2,4) sahip fakat yine bu konuda da hangi çipsetlerde sorun yaşandığına dair bir veri paylaşılmadı.

Tam Boyutta Gör Bilgiler ayrıca, Filipinler'de Corsair ve Cooler Master gibi büyük isimleri geride bırakarak Seasonic güç kaynaklarının çok popüler olduğunu ortaya koyuyor. Güç kaynağı noktasında Corsair ve DeepCool en düşük arıza oranına sahip markalar arasında yer alıyor. RAM ve depolama tarafındaysa en yüksek arıza oranı TeamGroup ürünlerde yaşanırken soğutma çözümlerinde ise en yüksek arızaya NZXT sahip oldu. Bu veriler elbette istatistiksel anlamda çok sağlıklı bilgiler sağlamıyor zira örneklem boyutu çoğu ürün grubunda düşük bir seviyede.

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Bilgisayar donanımlarında yaşanan arıza oranları paylaşıldı