Battlefield 6 secure boot hatası nasıl çözülür?

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Secure Boot, Windows 10 ve 11’de bilgisayarınızın kurulum sırasında yalnızca güvenli yazılımları yüklemesini sağlayan bir güvenlik özelliği ve Battlefield 6 gibi EA oyunları için hile önlemenin ayrılmaz bir özelliği haline geldi. EA, “Güvenli Önyükleme, EA Javelin hile önleme ile desteklenen oyunların kötü niyetli kişileri tespit edip kaldırmasına olanak tanıyor. Bu da daha az hileci ve oyuncular için daha iyi bir deneyim anlamına geliyor.” diyor. Peki, bazı sistemlerde alınan Battlefield Secure Boot hatası nasıl çözülür?

Secure boot nedir? Güvenli önyükleme nasıl açılır & kapatılır? 1 yıl önce eklendi

Battlefield 6 secure boot hatası çözümü ✅

Tam Boyutta Gör Hileciler, online oyunlarda wall hack veya aimbot gibi hilelerle başkalarının deneyimini mahvederek ciddi bir sorun haline geldi. Bazı hileler ise daha da kötü niyetli; oyuncuların bilgisayarınızı uzaktan ele geçirmesine olanak tanıyor. Bu nedenle EA, Battlefield 6'yı PC'de oynamak için Güvenli Önyükleme'nin zorunlu olduğunu belirtiyor. Battlefield 6’yı açmaya çalıştığınızda “SecureBoot is not enabled” hatası alıyorsanız muhtemelen özellik devre dışıdır. Peki, Battlefield 6 secure boot nasıl açılır?

Ayarlar uygulamasını açın Sistem - Kurtarma ekranına gelin “Gelişmiş başlangıç” yanındaki Şimdiye yeniden başlata tıklayın Sorun Gider seçeneğine tıklayın Gelişmiş Seçenekler’e girin UEFI Donanım Yazılımı Ayarları’na tıklayın Yeniden başlata tıklayın BIOS ekranında Boot menüsünü bulun Secure Boot yanında “Disabled” yazıyorsa “Enabled” olarak değiştirin

SecureBoot’un açık olup olmadığını kontrol etmek için, Windows + R tuşuna basıp Çalıştır’a “msinfo32” yazın. Sistem Bilgileri penceresinde Sistem Özeti’ne gelin. BIOS modu karşısında UEFI, Güvenli Önyükleme durumu yanında da Açık yazıyor olmalı.

Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirdikten sonra oyunu tekrar başlatmayı deneyin. Secure Boot’u başarıyla etkinleştirdiyseniz, artık özelliği açmanızı isteyen bir uyarı almayacaksınız. Battlefield 6 Secure Boot hatası çözümü bu kadar basit!

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Battlefield 6 secure boot enabled hatası çözümü

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