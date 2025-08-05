Battlefield 6 secure boot hatası nasıl çözülür?

Secure Boot, Windows 10 ve 11’de bilgisayarınızın kurulum sırasında yalnızca güvenli yazılımları yüklemesini sağlayan bir güvenlik özelliği ve Battlefield 6 gibi EA oyunları için hile önlemenin ayrılmaz bir özelliği haline geldi. EA, “Güvenli Önyükleme, EA Javelin hile önleme ile desteklenen oyunların kötü niyetli kişileri tespit edip kaldırmasına olanak tanıyor. Bu da daha az hileci ve oyuncular için daha iyi bir deneyim anlamına geliyor.” diyor. Peki, bazı sistemlerde alınan Battlefield Secure Boot hatası nasıl çözülür?
Battlefield 6 secure boot hatası çözümü ✅
- Ayarlar uygulamasını açın
- Sistem - Kurtarma ekranına gelin
- “Gelişmiş başlangıç” yanındaki Şimdiye yeniden başlata tıklayın
- Sorun Gider seçeneğine tıklayın
- Gelişmiş Seçenekler’e girin
- UEFI Donanım Yazılımı Ayarları’na tıklayın
- Yeniden başlata tıklayın
- BIOS ekranında Boot menüsünü bulun
- Secure Boot yanında “Disabled” yazıyorsa “Enabled” olarak değiştirin
SecureBoot’un açık olup olmadığını kontrol etmek için, Windows + R tuşuna basıp Çalıştır’a “msinfo32” yazın. Sistem Bilgileri penceresinde Sistem Özeti’ne gelin. BIOS modu karşısında UEFI, Güvenli Önyükleme durumu yanında da Açık yazıyor olmalı.
Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirdikten sonra oyunu tekrar başlatmayı deneyin. Secure Boot’u başarıyla etkinleştirdiyseniz, artık özelliği açmanızı isteyen bir uyarı almayacaksınız. Battlefield 6 Secure Boot hatası çözümü bu kadar basit!Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: