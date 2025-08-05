Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6 secure boot hatası nasıl çözülür?

    Battlefield 6’yı açarken “Secure boot is not enabled” hatası alanlar buraya! Battlefield 6 secure boot hatası nasıl çözülür adım adım anlatıyoruz.               

    Secure Boot, Windows 10 ve 11’de bilgisayarınızın kurulum sırasında yalnızca güvenli yazılımları yüklemesini sağlayan bir güvenlik özelliği ve  Battlefield 6 gibi EA oyunları için hile önlemenin ayrılmaz bir özelliği haline geldi. EA, “Güvenli Önyükleme, EA Javelin hile önleme ile desteklenen oyunların kötü niyetli kişileri tespit edip kaldırmasına olanak tanıyor. Bu da daha az hileci ve oyuncular için daha iyi bir deneyim anlamına geliyor.” diyor. Peki, bazı sistemlerde alınan Battlefield Secure Boot hatası nasıl çözülür?

    Battlefield 6 secure boot hatası çözümü ✅

    Battlefield 6 secure boot enabled hatası kesin çözüm adımları Tam Boyutta Gör
    Hileciler, online oyunlarda wall hack veya aimbot gibi hilelerle başkalarının deneyimini mahvederek ciddi bir sorun haline geldi. Bazı hileler ise daha da kötü niyetli; oyuncuların bilgisayarınızı uzaktan ele geçirmesine olanak tanıyor. Bu nedenle EA, Battlefield 6'yı PC'de oynamak için Güvenli Önyükleme'nin zorunlu olduğunu belirtiyor. Battlefield 6’yı açmaya çalıştığınızda “SecureBoot is not enabled” hatası alıyorsanız muhtemelen özellik devre dışıdır. Peki, Battlefield 6 secure boot nasıl açılır?
    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Sistem - Kurtarma ekranına gelin
    3. “Gelişmiş başlangıç” yanındaki Şimdiye yeniden başlata tıklayın
    4. Sorun Gider seçeneğine tıklayın
    5. Gelişmiş Seçenekler’e girin
    6. UEFI Donanım Yazılımı Ayarları’na tıklayın
    7. Yeniden başlata tıklayın
    8. BIOS ekranında Boot menüsünü bulun
    9. Secure Boot yanında “Disabled” yazıyorsa “Enabled” olarak değiştirin

    SecureBoot’un açık olup olmadığını kontrol etmek için, Windows + R tuşuna basıp Çalıştır’a “msinfo32” yazın. Sistem Bilgileri penceresinde Sistem Özeti’ne gelin. BIOS modu karşısında UEFI, Güvenli Önyükleme durumu yanında da Açık yazıyor olmalı.

    Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirdikten sonra oyunu tekrar başlatmayı deneyin. Secure Boot’u başarıyla etkinleştirdiyseniz, artık özelliği açmanızı isteyen bir uyarı almayacaksınız. Battlefield 6 Secure Boot hatası çözümü bu kadar basit!

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçak bileti yanlış isim düzeltme motor arıza lambası kendiliğinden söndü her paslı demir tetanoz yaparmı latince sayılar arçelik no frost electronic buzdolabı ayarları eski modelleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum