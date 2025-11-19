Epic Games Store'a oyun hediye etme özelliği geldi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, hediye oyun gönderme özelliğinin eklendiğini duyurdu. Oyuncular artık satın aldıkları oyunları, doğrudan mağazadaki arkadaş listelerindeki oyunculara gönderebilecek. Alıcılar, satın aldıkları oyunlar için Epic Ödülleri almaya devam edecek ve bu bakiyeyi hediyelerini kullanmak için kullanabilecek. Peki, Epic Games’de arkadaşa oyun nasıl hediye edilir?

Epic Games oyun hediye etme adımları 🎁

Tam Boyutta Gör Bir oyunun mağaza sayfasında, normal Hemen Satın Al düğmesinin altında artık “Hediye” düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye tıkladığınızda, daha önce yapmadıysanız Epic hesabınıza giriş yapmanız istenecek ve ardından oyunu gönderdiğiniz kişinin Epic hesabını girmeniz, hazır mesajlardan birini seçmeniz ve hediyenin arkadaşınızın eline ulaşmasını istediğiniz tarihi seçmeniz istenecek. İşte adım adım Epic Games’de hediye etme:

Epic Games Store’da satın almak istediğiniz oyunu bulun Hediye olarak satın al (Buy as a gift) düğmesini tıklayın Hediye oyun göndermek istediğiniz arkadaşınızı seçin Satın alma işlemini tamamlayın Arkadaşınız hediye oyunu kabul ettiğinde size bildirim gelecek

Epic, oyunu gönderdiğiniz kişi oyuna zaten sahipse, paranızın otomatik olarak iade edileceğini söylüyor. Kişi hediyeyi reddederse de paranız iade edilecek. Ancak Epic Games Store'daki her satın alım hediye edilemeyecek. Ücretsiz oyunlar, abonelikler, ön satın alma teklifleri ve oyun içi para birimi, hediye gönderme dışında tutuluyor.

