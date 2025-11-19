Epic Games Store'a oyun hediye etme özelliği geldi

Epic Games Store’da satın almak istediğiniz oyunu bulun
Hediye olarak satın al (Buy as a gift) düğmesini tıklayın
Hediye oyun göndermek istediğiniz arkadaşınızı seçin
Satın alma işlemini tamamlayın
Arkadaşınız hediye oyunu kabul ettiğinde size bildirim gelecek
Epic, oyunu gönderdiğiniz kişi oyuna zaten sahipse, paranızın otomatik olarak iade edileceğini söylüyor. Kişi hediyeyi reddederse de paranız iade edilecek. Ancak Epic Games Store'daki her satın alım hediye edilemeyecek. Ücretsiz oyunlar, abonelikler, ön satın alma teklifleri ve oyun içi para birimi, hediye gönderme dışında tutuluyor.