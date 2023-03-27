Bilim insanları Dünya'ya dönük süper kütleli bir kara delik keşfetti

Tam Boyutta Gör Kara delikler belki de evrenin en gizemli ve en çok merak uyandıran cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu bağlamda evrendeki en parlak ışıkların da artık süper kütleli kara deliklerden geldiğini biliyoruz. Şimdi bilim insanları, yönü güneş sistemimize dönük süper kütleli bir kara delik keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 657 milyon ışık yılı uzaklıkta

Günümüzde kara delikler süper-kütleli veya dev kara delikler (supermassive black holes) olarak biliniyor. Genellikle galaksilerin merkezinde konumlanan dev kara deliklerin kütleleri de milyonlarca hatta bazen milyarlarca Güneş kütlesine ulaşabiliyor.

21 Mart tarihli araştırma raporunda Royal Astronomical Society, ''PBC J2333.9-2343'' galaksisinin süper kütleli bir kara delik olarak yeniden sınıflandırıldığını ve şu anda güneş sistemimizle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dünya'dan yaklaşık 657 milyon ışık yılı uzaklıkta olan PBC J2333.9-2343,başlangıçta bir radyo galaksisi olarak sınıflandırılmıştı.

Society'deki araştırmacılar galaksinin 4 milyon ışık yılı genişliğinde olduğunu söylüyor. Yani Samanyolu'nun yaklaşık 40 katı büyüklüğünde diyebiliriz. Araştırmanın arkasındaki isimlerden Dr. Lorena Hernández-García ise, ''Tuhaf özellikler gösterdiği için bu galaksiyi incelemeye başladık. Hipotezimiz, süper kütleli kara deliğin yönünü değiştirdiğiydi ve bu fikri doğrulamak için çok sayıda gözlem yapmamız gerekiyordu.'' dedi.

Ayrıca García, ''Çekirdeğin artık lobları beslemediğini görmemiz onların çok yaşlı olduğu anlamına geliyor. Bunlar geçmiş aktivitenin kalıntılarıdır, oysa çekirdeğe daha yakın olan yapılar daha genç ve aktif kara delikleri temsil eder'' sözlerini ekledi.

Neden yön değiştirdiği bilinmiyor

Araştırmacılar, henüz kara deliğin neden yön değiştirdiğinden emin değiller. Ancak bazı kişiler PBC J2333.9-2343'ün başka bir galaksiyle çarpışarak yön değiştirdiğine inanıyor. Bu bağlamda merkezi Dünya'ya dönen kara deliğin galaksimizi nasıl etkileyeceği de belirsiz. Ayrıca Kara Delikler dışında Dünya'nın karşı karşıya olduğu başka tehditler de bulunuyor.

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Nitekim yeni keşfedilen 2023 DZ2 adlı bir asteroit, 25 Mart Cumartesi günü gezegenimizi güvenli bir şekilde geride bıraktı. Bunun haricinde Dünya'ya yaklaşmakta olan başka asteroitlerin de bulunduğunu hatırlatalım.

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Bilim insanları Dünya'ya dönük süper kütleli kara delik keşfetti