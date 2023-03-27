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    Bilim insanları Dünya'ya dönük süper kütleli bir kara delik keşfetti

    Royal Astronomical Society'den bilim insanları, yönü güneş sistemimize dönük süper kütleli bir kara delik keşfetti. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylar yazımızda
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    Bilim insanları Dünya'ya dönük süper kütleli kara delik keşfetti Tam Boyutta Gör
    Kara delikler belki de evrenin en gizemli ve en çok merak uyandıran cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu bağlamda evrendeki en parlak ışıkların da artık süper kütleli kara deliklerden geldiğini biliyoruz. Şimdi bilim insanları, yönü güneş sistemimize dönük süper kütleli bir kara delik keşfetti.

    Dünya'dan yaklaşık 657 milyon ışık yılı uzaklıkta

    Günümüzde kara delikler süper-kütleli veya dev kara delikler (supermassive black holes) olarak biliniyor. Genellikle galaksilerin merkezinde konumlanan dev kara deliklerin kütleleri de milyonlarca hatta bazen milyarlarca Güneş kütlesine ulaşabiliyor.

    21 Mart tarihli araştırma raporunda Royal Astronomical Society, ''PBC J2333.9-2343'' galaksisinin süper kütleli bir kara delik olarak yeniden sınıflandırıldığını ve şu anda güneş sistemimizle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dünya'dan yaklaşık 657 milyon ışık yılı uzaklıkta olan PBC J2333.9-2343,başlangıçta bir radyo galaksisi olarak sınıflandırılmıştı.

    Society'deki araştırmacılar galaksinin 4 milyon ışık yılı genişliğinde olduğunu söylüyor. Yani Samanyolu'nun yaklaşık 40 katı büyüklüğünde diyebiliriz. Araştırmanın arkasındaki isimlerden Dr. Lorena Hernández-García ise, ''Tuhaf özellikler gösterdiği için bu galaksiyi incelemeye başladık. Hipotezimiz, süper kütleli kara deliğin yönünü değiştirdiğiydi ve bu fikri doğrulamak için çok sayıda gözlem yapmamız gerekiyordu.'' dedi.

    Ayrıca García, ''Çekirdeğin artık lobları beslemediğini görmemiz onların çok yaşlı olduğu anlamına geliyor. Bunlar geçmiş aktivitenin kalıntılarıdır, oysa çekirdeğe daha yakın olan yapılar daha genç ve aktif kara delikleri temsil eder'' sözlerini ekledi.

    Neden yön değiştirdiği bilinmiyor

    Araştırmacılar, henüz kara deliğin neden yön değiştirdiğinden emin değiller. Ancak bazı kişiler PBC J2333.9-2343'ün başka bir galaksiyle çarpışarak yön değiştirdiğine inanıyor. Bu bağlamda merkezi Dünya'ya dönen kara deliğin galaksimizi nasıl etkileyeceği de belirsiz. Ayrıca Kara Delikler dışında Dünya'nın karşı karşıya olduğu başka tehditler de bulunuyor.

    Nitekim yeni keşfedilen 2023 DZ2 adlı bir asteroit, 25 Mart Cumartesi günü gezegenimizi güvenli bir şekilde geride bıraktı. Bunun haricinde Dünya'ya yaklaşmakta olan başka asteroitlerin de bulunduğunu hatırlatalım.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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