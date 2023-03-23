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    Yeni keşfedilen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Ay’dan daha yakın geçecek, risk var mı?

    NASA, yeni keşfedilen asteroit 2023 DZ2'nin 25 Mart Cumartesi günü Dünya’nın çok yakınından geçeceğini açıkladı. Asteroit’in, Ay’dan bile daha yakın bir şekilde Dünya’nın yanından geçmesi bekleniyor.
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    Yeni keşfedilen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Ay’dan daha yakın! Tam Boyutta Gör
    NASA ve SpaceX arasındaki mürettebatlı bir görevin Uluslararası Uzay İstasyonuna altıncı kez gitmesine, atmosferde yanan yörüngedeki bilimsel platformun enkazına ve 2046 Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip yeni bir asteroitin keşfine kadar Mart ayı, uzay haberleri açısından oldukça dolu geçti. Ancak şimdi bir başka asteroit keşfedildi ve bu uzay cismi Dünya’nın çok yakınından geçecek.

    2023 DZ2 adlı yeni keşfedilen asteroit, Şubat ayı sonlarında Kanarya Adaları'ndaki La Palma gözlemevinde gökbilimciler tarafından keşfedildi. 2023 DZ2 yaklaşık 55 m çapa sahip ve saatte neredeyse 28.000 kilometre hızla Dünya’ya doğru ilerliyor. Bu çok yüksek bir hız gibi gelebilir ancak asterotin boyutu göz önüne alındığında nispeten yavaş.

    Dünya’ya çarpmayacak

    2023 DZ2, 25 Mart Cumartesi günü Türkiye saati ile 22:51’de Dünya’ya en yakın konumuna gelecek. Yapılan incelemelere göre asteroit Ay'ın Dünya'ya olan mesafesinin yarısından daha az (160.934 kilometre) bir mesafede gezegenimizi güvenli bir şekilde geride bırakarak yoluna devam edecek.

    Yeni keşfedilen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Ay’dan daha yakın! Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar astereoit çok yakınımızdan geçse de onu çıplak gözle görmek pek mümkün değil ancak bir ev tipi 6 inçlik teleskoplar ile geçişi izlemek mümkün. 2023 DZ2, bu geçişinde Dünya ile çarpışmayacak. Bununla birlikte bu asteroitin 27 Mart 2026 yılında Dünya ile çarpma olasılığı bulunuyordu. Son yapılan gözlemin bunun da mümkün olmadığını gösterdi. Yani, 2023 DZ2 şimdi veya yakın gelecekte risk oluşturmuyor. Bu arada 2023 DZ2'nin Güneş etrafındaki bir tam turunun 3.16 yıl sürdüğünü de belirtelim.

    Dünya’ya çarparsa ne olur?

    Yeni keşfedilen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Ay’dan daha yakın!
    2023 DZ2 Dünya'ya çarpacak olsa bile büyük ölçekte bir yıkıma neden olması pek mümkün değil. Ancak bu hiç hasar vermeyeceği anlamına da gelmiyor. Asteroit yüzeye çarpmayıp atmosferde patlasa bile ciddi hasarlara neden olabilir. 2013 yılında, bu yeni keşfedilen asteroitin üçte birinden biraz daha küçük bir meteor Rusya'nın Chelyabinsk kenti üzerinde patlamıştı. Şok dalgaları binlerce binaya zarar vermiş ve 1500 kişi yaralanmıştı. Dolayısıyla 2023 DZ2, çarparsa veya patlarsa konumuna göre ciddi zararlara neden olabilir. Ancak bu zarar, küresel değil yerel ölçekte gerçekleşecektir.

    Asteroitlerin yıkıcı olması için büyük olmaları gerekmez

    Yeni keşfedilen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor: Ay’dan daha yakın! Tam Boyutta Gör
    Meteorların çoğu Dünya atmosferine girdiklerinde yanar, hava ile sürtünme onları buharlaştırır veya genellikle tehlikeli olmayan daha küçük parçalara ayırır. Yine de, aşağı yukarı her 2000 yılda bir önemli yerel hasara yol açabilecek büyüklükte -futbol sahası büyüklüğünde- bir uzay taşı Dünya atmosferine girmekte. 1908 yılında Rusya'daki Sibirya ormanlarının üzerinde 20 metre çapında bir meteorun atmosferde patladığı ve 12 megatonluk bir bombanın gücüne eşdeğer enerji saldığı biliniyor. Tunguska olayı olarak bilinen bu olay sonucunda yaklaşık 2,150 kilometre karelik alan yerle bir olmuştu.
    Kaynakça https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/#/asteroids/2023_dz2 https://earthsky.org/space/200-ft-asteroid-2023-dz2-will-pass-by-earth-closer-than-the-moon/ https://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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