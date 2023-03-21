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    NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı

    NASA, Dünya'dan yaklaşık 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Messier 55 küresel yıldız kümesinin dudak uçuklatan yeni görüntülerini paylaştı. İşte Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntüler.
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    NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hubble Uzay Teleskobu, evimiz dediğimiz kozmozun bir başka olağanüstü görüntüsünü daha yakaladı. NASA tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler, Dünya'dan yaklaşık 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve Messier 55 olarak bilinen küresel yıldız kümesine ışık tutuyor.

    NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı

    NASA tarafından paylaşılan göz kamaştırıcı yıldız dizisi, Messier 55 yıldız kümesinin sadece küçük bir parçasını bizlere gösteriyor. 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu küme, yaklaşık 100 ışıkyılı genişliğinde ve toplam galaksinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Uzay Ajansı, yeni görüntünün kapsadığı alanı göstermek adına, ufak bir kıyaslama görseli de paylaştı.

    NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görüntü, M55 yıldız kümesinden alınan fotoğrafın konumunu bizlere gösteriyor. Öte yandan Dünyadaki bazı teleskoplar da M55 yıldızlarını seçebiliyor, ancak ışık kirliliği nedeniyle Hubble ile kıyaslamak mümkün değil. Nitekim günümüzde Hubble Teleskobu, alçak Dünya yörüngesinde net bir görüşe sahip. Bu da kümeler içerisinde yer alan yıldızları tek tek görmeyi mümkün hale getiriyor. 

    Ayrıca Hubble, Messier 55 gibi küresel kümelerde bulunan "blue stragglers" (mavi başıboş) yıldızların keşfine de katkıda bulundu. Hubble görüntüsünde bol miktarda bulunan bu yıldızlar, mavimsi renklerde ve etraflarında bulunan farklı renkteki diğer yıldızlardan daha genç görünüyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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