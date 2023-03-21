Tam Boyutta Gör NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hubble Uzay Teleskobu, evimiz dediğimiz kozmozun bir başka olağanüstü görüntüsünü daha yakaladı. NASA tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler, Dünya'dan yaklaşık 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve Messier 55 olarak bilinen küresel yıldız kümesine ışık tutuyor.

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NASA tarafından paylaşılan göz kamaştırıcı yıldız dizisi, Messier 55 yıldız kümesinin sadece küçük bir parçasını bizlere gösteriyor. 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu küme, yaklaşık 100 ışıkyılı genişliğinde ve toplam galaksinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Uzay Ajansı, yeni görüntünün kapsadığı alanı göstermek adına, ufak bir kıyaslama görseli de paylaştı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görüntü, M55 yıldız kümesinden alınan fotoğrafın konumunu bizlere gösteriyor. Öte yandan Dünyadaki bazı teleskoplar da M55 yıldızlarını seçebiliyor, ancak ışık kirliliği nedeniyle Hubble ile kıyaslamak mümkün değil. Nitekim günümüzde Hubble Teleskobu, alçak Dünya yörüngesinde net bir görüşe sahip. Bu da kümeler içerisinde yer alan yıldızları tek tek görmeyi mümkün hale getiriyor.

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Ayrıca Hubble, Messier 55 gibi küresel kümelerde bulunan "blue stragglers" (mavi başıboş) yıldızların keşfine de katkıda bulundu. Hubble görüntüsünde bol miktarda bulunan bu yıldızlar, mavimsi renklerde ve etraflarında bulunan farklı renkteki diğer yıldızlardan daha genç görünüyor.

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NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı