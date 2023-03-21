NASA, kozmozun dudak uçuklatan görüntülerini paylaştı
NASA tarafından paylaşılan göz kamaştırıcı yıldız dizisi, Messier 55 yıldız kümesinin sadece küçük bir parçasını bizlere gösteriyor. 20.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu küme, yaklaşık 100 ışıkyılı genişliğinde ve toplam galaksinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Uzay Ajansı, yeni görüntünün kapsadığı alanı göstermek adına, ufak bir kıyaslama görseli de paylaştı.
Ayrıca Hubble, Messier 55 gibi küresel kümelerde bulunan "blue stragglers" (mavi başıboş) yıldızların keşfine de katkıda bulundu. Hubble görüntüsünde bol miktarda bulunan bu yıldızlar, mavimsi renklerde ve etraflarında bulunan farklı renkteki diğer yıldızlardan daha genç görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)