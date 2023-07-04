Bilim insanları endişeli: Güneş’teki lekeler rekor kırıyor!

Yıldızımız halihazırda 25. Güneş döngüsünden geçiyor ve raporlara göre araştırmacılar, Güneş'in en fazla Güneş lekesine sahip olduğu döngü dönemi olan “Güneş maksimumunun” bir yıl içinde geleceğini tahmin ediyor. Güneş maksimumu, Güneş'in 11 yıllık döngüsü boyunca düzenli olarak en büyük Güneş aktivitesi sergilediği dönemdir. Güneş maksimumları sırasında çok sayıda leke ortaya çıkar ve bunlar Güneş patlamalarına neden olabilir.
Bu neden önemli?
Spaceweather.com'a göre, 2 Temmuz Pazar günü, yıldızın yüzeyinde yoğun, güçlü manyetik alanlara sahip daha koyu, daha soğuk alanlar olan bu lekelerinden biri, ABD'nin batısında ve Pasifik Okyanusu üzerinde geçici bir radyo kesintisine neden olan güçlü bir Güneş patlaması üretti. Uzmanlara göre Güneş döngüsü maksimuma yaklaştıkça bu tür olaylar yakın gelecekte daha yaygın hale gelebilir.
Colorado Üniversitesi'ndeki Uzay Hava Teknolojisi Merkezi'nin direktörü ve Güneş fizikçisi Tom Berger, daha önce verdiği bir röportajda, Ekim 2003'te Dünya'yı vuran büyük bir Güneş fırtınasının ardından uydu operatörlerinin birkaç gün boyunca yüzlerce uzay aracının izini kaybettiğini söyledi. Aradan geçen 20 yıl düşünüldüğünde benzer senaryo felaketle sonuçlanabilir.
Tarihteki en yoğun güneş fırtınası olan 1859 Carrington Olayı sırasında, telgraf memurları makinelerinden kıvılcımlar çıktığını ve belgelerin alev aldığını bildirmiş, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kesinti günlerce sürmüştü. Uzmanlar mevcut döngünün 2025 ve 2026 yılında en etkili olayları üretebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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