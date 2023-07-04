Mars’ın çekirdeği hakkındaki gizem perdesi aralandı

Mars'ın çekirdeğinin sıvı olduğu bulundu
NASA'nın InSight aracı Mars’ı incelemek için birden fazla enstrümana sahipti: Robotik sonda, sismometre (SEIS), radyometre, ısı sondası ve RISE (Rotation and Interior Structure Experiment). RISE, Mars'ın dönüşündeki en küçük değişimleri ölçmek ve ölçümlerini Dünya'daki radyo teleskoplarına göndermek üzere tasarlanmıştı. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, InSight görevinin ilk iki buçuk yılı boyunca RISE aracı tarafından biriktirilen verileri inceledi ve bilim insanlarına göre ancak Mars'ın sıvı bir çekirdeğe sahip olması durumunda açıklanabilecek bir rezonans tespit etti.
Toplanan veriler bilgileri doğruluyor
Mars'ın iç kısmı konusunda uzman olan Attilio Rivoldini şöyle diyor: “Yeni verileri kullanarak sıvı çekirdeğin yarıçapını belirledik, sismik verilerden çıkarılan değeri doğruladık ve manto ile çekirdek arasındaki yoğunluk farkını tahmin ettik. Dahası, ancak mantonun derinliklerinde kütle anormallikleri varsa açıklanabilecek olan çekirdeğin şeklini belirleyebildik. Birlikte ele alındığında, bu yeni bulgular Mars'ın iç yapısı, oluşumu ve sonraki evrimi hakkındaki bilgilerimizi artırıyor.” Ekip, RISE veri setinin tamamını analiz ederek yakında sadece iç mekanı değil, Mars atmosferinin dinamiklerini ve gezegenin buzullarıyla etkileşimini de daha fazla ortaya koyabileceklerini umuyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/99275-insight-data-reveals-mars-liquid-core-deep-mantle.html https://www.astro.oma.be/en/new-insights-into-the-liquid-core-of-mars-published-in-nature/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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