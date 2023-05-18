Binance, Avustralya doları işlemlerini askıya aldı

Son dönemde birçok borsa yaptıkları açıklamalar ve çalışmalar ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak kripto para borsası Binance Avustralya, Avustralyalı ödeme hizmetleri sağlayıcısı şirketin desteği durdurması nedeniyle Avustralya doları hizmetlerini askıya aldı. Söz konusu açıklama Binance Avustralya‘nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.
Hatırlatmak gerekirse Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, grubun yerel operasyonlarını gözden geçirirken, Binance’in ülkedeki türev işlemlerine ilişkin lisansını iptal etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.