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    Anlık Bildirim

    Binance, Avustralya doları işlemlerini askıya aldı

    Binance Avustralya, Avustralya doları (AUD) yatırma işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Yatırımcılar alım satım için Avustralya doları yatıramayacak.                 
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    Binance, Avustralya doları işlemlerini askıya aldı Tam Boyutta Gör
    Binance Avustralya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avustralya doları PayID para yatırma işlemlerinin askıya alındığını ve banka havalesi ile para çekme işlemlerinin de üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan bir karar nedeniyle etkileneceğini söyledi. Platform, para çekme işlemleri ile ilgili durum netleşinceye kadar kullanıcılara zaman çizelgesi hakkında bilgi vereceklerini belirtti.

    Son dönemde birçok borsa yaptıkları açıklamalar ve çalışmalar ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak kripto para borsası Binance Avustralya, Avustralyalı ödeme hizmetleri sağlayıcısı şirketin desteği durdurması nedeniyle Avustralya doları hizmetlerini askıya aldı. Söz konusu açıklama Binance Avustralya‘nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

    Hatırlatmak gerekirse  Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, grubun yerel operasyonlarını gözden geçirirken, Binance’in ülkedeki türev işlemlerine ilişkin lisansını iptal etmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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