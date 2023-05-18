Tam Boyutta Gör Binance Avustralya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avustralya doları PayID para yatırma işlemlerinin askıya alındığını ve banka havalesi ile para çekme işlemlerinin de üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan bir karar nedeniyle etkileneceğini söyledi. Platform, para çekme işlemleri ile ilgili durum netleşinceye kadar kullanıcılara zaman çizelgesi hakkında bilgi vereceklerini belirtti.

Binance’den dünyada bir ilk 1 hf. önce eklendi

Son dönemde birçok borsa yaptıkları açıklamalar ve çalışmalar ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak kripto para borsası Binance Avustralya, Avustralyalı ödeme hizmetleri sağlayıcısı şirketin desteği durdurması nedeniyle Avustralya doları hizmetlerini askıya aldı. Söz konusu açıklama Binance Avustralya‘nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

Hatırlatmak gerekirse Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, grubun yerel operasyonlarını gözden geçirirken, Binance’in ülkedeki türev işlemlerine ilişkin lisansını iptal etmişti.

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Binance, Avustralya doları işlemlerini askıya aldı