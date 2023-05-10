Binance dünyanın ilk web3 reality şovunu başlatıyor

Binance reality şov yapıyor
Binance borsası tarafından düzenlenecek olan Build The Block reality şovu tamamen metaverse ortamında sanal karakterlerle yapılacak. Projelerinin yatırıma layık olduğunu düşünen 12 girişimci jüriyi ve seyircileri ikna etmeye çalışacak.
Sanal evrende olduğu için sunumların çok daha etkileyici ve görsel açıdan zengin olacağını söylemek yanlış olmaz. Jüriyi ikna eden girişimci ise projesi için büyük bir yatırımın sahibi olacak. 12 Mayıs saat 17:00’da başlayacak olan yarışma Binance YouTube kanalından ve Binance Live platformundan yayınlanacak.
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.