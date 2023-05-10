Binance dünyanın ilk web3 reality şovunu başlatıyor

Tam Boyutta Gör Televizyonda sıkça gördüğümüz Shark Tank gibi yatırımcıları ikna etmeye çalışan girişimcilerin şovları artık kripto para dünyasına taşınıyor. Tamamen metaverse evreninde dünyanın ilk web3 reality şovu başlıyor.

Binance reality şov yapıyor

Binance borsası tarafından düzenlenecek olan Build The Block reality şovu tamamen metaverse ortamında sanal karakterlerle yapılacak. Projelerinin yatırıma layık olduğunu düşünen 12 girişimci jüriyi ve seyircileri ikna etmeye çalışacak.

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Sanal evrende olduğu için sunumların çok daha etkileyici ve görsel açıdan zengin olacağını söylemek yanlış olmaz. Jüriyi ikna eden girişimci ise projesi için büyük bir yatırımın sahibi olacak. 12 Mayıs saat 17:00’da başlayacak olan yarışma Binance YouTube kanalından ve Binance Live platformundan yayınlanacak.

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