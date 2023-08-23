Binance Copy Trading özelliğini duyurdu, yapay zeka destekli bu projeye ilgi arttı

Tam Boyutta Gör Düzenleyici kurumlarla başı dertte olan lider kripto para borsası Binance, kripto dünyasının uzun süredir talep ettiği Copy Trading özelliğini resmen başlatma kararı aldı. Kripto dünyasına yeni olan deneyimsiz kullanıcıların, tecrübeli yatırımcıların pozisyonlarını birkaç basit adımla taklit ederek aynı işlemleri kendi hesaplarında yürütmelerine olanak tanıyan özellik, kripto topluluğu arasında heyecanla karşılandı.

Copy Trading yani kopya alım satım özelliğinin Binance’in vadeli işlemler kolu olan Binance Futures’te 22 Ağustos itibarıyla kademeli olarak başlayacağı duyurulurken ürünün tam lansmanının Eylül 2023’ün ortalarında gerçekleşeceği ifade edildi.

Alım satımı basitleştirmeyi amaçlayan ve yetenekli yatırımcıların hareketlerini kopyalamayı otomatize eden Copy Trading özelliğinin, hem Binance hem de kripto ekosistemine çok sayıda yeni kullanıcı çekmesi bekleniyor.

Özelliğin duyurulmasının sektördeki yapay zeka destekli projelere ve yatırım terminallerine olan ilgiyi de artıracağı tahmin ediliyor. Yapay zeka destekli hepsi bir arada bir yatırım ekosistemi sunan yPredict projesi, bu aşamada dikkatleri üzerine çekiyor.

Ön satışı devam eden yPredict projesi kripto yatırımcılara ne vadediyor? yPredict token satın almak isteyen kullanıcıların ne yapması gerekiyor?

Yapay Zeka Destekli Tam Donanımlı Kripto Ekosistemi yPredict

Yapay zeka teknolojisinin yetkinliği ve geleceği şekillendirme potansiyeli gün geçtikçe daha fazla gündeme geliyor. Ön satış etkinliği devam eden yPredict platformu ise, yatırım ve analiz araçlarını yapay zeka ile bir araya getirerek tam donanımlı bir fiyat tahmini sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Proje ekibi özellikle analistler, yatırımcılar, programcılar ve borsa uzmanlarını hedeflediği yPredict platformunda, bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği her türlü araç, analiz, gösterge ve ürünü tek bir adreste sunmak için çalışıyor.

Ön satış etkinliği devam YPRED tokenin native token olarak konumlandığı platformda, duyarlılık analizlerinden teknik incelemelere, yapay zeka destekli alım satım sinyallerinden gerçek zamanlı yatırım işaretlerine kadar pek çok özellik yer alıyor.

Platformda, orta ve büyük ölçekli içerik ekipleri için tasarlanan bir içerik çözümüne de yer veriliyor.

İnsan hatasını ortadan kaldırmayı ve daha net analizler yapmayı isteyen yPredict ekibi, tüm bu özelliklerin yanı sıra platformun geliştiriciler için pasif gelir de sağlamasını amaçlıyor.

Programcıların çalışmaları doğrultusunda tahmine dayalı modeller geliştirmesine olanak sağlayan platformda, bu ürünler ile doğru orantılı olarak gelir elde edilebileceği ifade ediliyor.

YPRED Token Nedir? YPRED Token Ne İçin Kullanılır?

YPRED belirteci ile ön satış etkinliği yürütülen yPredict token, yapay zeka destekli fiyat tahmini platformuna güç veren bir kripto coin olarak karşımıza çıkıyor.

YPRED token hem bir yatırım aracı hem de yPredict ekosistemindeki premium özelliklere erişim amacıyla kullanılıyor. yPredict platformunun sunduğu özelliklere erişmek için yatırımcıların yPredict token satın alması gerekiyor. Platformun farklı kademelerdeki abonelik ücretlerinin yPredict token ile ödenmesi hedefleniyor.

Proje ekibi abonelik ücretlerinin yüzde 10’unu YPRED token sahiplerine dağıtmayı ve bu sayede yatırımcıları yPredict tokenleri elde tutmaya teşvik etmeyi planlıyor.

Yenilikçi bir staking mekanizmasının devreye alınması ve YPRED token sahiplerinin tokenlerini stake ederek pasif gelir elde etme imkanı bulması amaçlanıyor. yPredict tokenlerin belirli bir süreliğine kilitlenmesi ile aylık olarak dağıtılacak ödüllerden de faydalanılabiliyor.

Proje ekibi, YPRED token sahipleri için ayrıca ücretsiz bir alım satım tahmin hizmeti sunmayı hedefliyor.

Ön satış etkinliği ile indirimli fiyattan yPredict satın almak isteyen yatırımcılarla buluşan projeye gösterilen ilgi, kripto yatırımcısının yapay zeka teknolojisinin geleceğine inandığını gösteriyor.

Proje ekibi yatırım öncesinde yPredict platformunun ne tür özellikler içerdiğini deneyimlemek isteyen yatırımcılar için bir beta sürümü planlıyor. Elde edilen verilere göre beta sürümüne erişmek için bekleme listesine katılmak isteyen yatırımcı sayısı gün geçtikçe artıyor.

yPredict Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Yapay zeka destekli yatırım analiz platformu yPredict projesinin native tokeni olan YPRED satın almak için düzenlenen ön satış etkinliği bütün hızıyla devam ediyor.

Aşamalı olarak fiyatın artırıldığı ön satışta sekiz aşama bulunuyor ve her aşama için belirli oranda token tahsis ediliyor.

Düşük işlem ücretleri ve hızlı işlemler ile bilinen Polygon blok zinciri üzerinde çıkarılan bir coin olan YPRED tokenin toplamda 100 milyon arzı bulunuyor. Ön satış etkinliğinde bu arzın yüzde 80’ine tekabül eden 80 milyon adet token yatırımcılara ayrılıyor.

Ön satış etkinliğinin bitiminde proje ekibi, 6 milyon 507 bin 511 dolar toplamayı hedefliyor. Projenin ön satış sayfasına göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla toplanan fonların 3,5 milyon doları aştığı görülüyor.

Ön satışın yedinci aşamasında YPRED token 0,1 dolardan satın alınabiliyor ve yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT veya kart kullanarak yPredict tokene yatırım yapma fırsatı buluyor.

Proje ekibi ayrıca yPredict tokenin borsa listeleme fiyatının 0,12 dolar olacağını ve bu oranın mevcut fiyattan YPRED token satın alanlar için yüzde 20’lik kazanç sağlayacağını ifade ediyor.

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Binance Copy Trading özelliğini duyurdu