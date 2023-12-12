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    Garanti BBVA’nın kripto cüzdan ve transfer uygulaması kullanıma sunuldu

    Garanti BBVA Kripto uygulaması herkesin erişimine açıldı. Bitcoin, Ethereum ve USDC saklanabiliyor ve transfer edilebiliyor.                                        
    Garanti BBVA Kripto uygulaması kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Garanti BBVA’nın daha önce şirket çalışanlarıyla pilot çalışmasını gerçekleştirdiği Garanti BBVA Kripto uygulaması herkesin kullanımına sunuldu. Garanti BBVA Kripto sayesinde kullanıcılar kripto cüzdan ve kripto transfer hizmetlerinden yararlanabiliyor.

    Kripto para sektörünün eski furyasını kaybetmesine rağmen Türkiye’deki bankaların ilgisi sürüyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcıları, dijital varlıklarını Garanti BBVA güvencesiyle saklayabilecek.

    Uygulama soğuk cüzdan uygulaması olarak çalışıyor. Su an için sadece Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) desteği bulunuyor. İlerleyen aylarda daha fazla kripto para biriminin eklenmesi bekleniyor. Uygulama App Store’da ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Play Store’da henüz yayınlanmadı.

    Garanti BBVA Kripto avantajları neler?

    Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, uygulamanın avantajları hakkında şu ifadelere yer verildi:

    1. Soğuk Cüzdan Uygulaması: Kripto Varlıklarınızın Güvende Olmasını Sağlayın
      Dijital varlıklarınızı güvende tutmak, siber dünyanın karmaşıklığına karşı bir zorluktur. Soğuk cüzdan altyapısı, kripto cüzdanınızı bu endişelerinizden uzak tutmanız için en uygun seçenektir. Kripto para varlıklarınızı dijital saldırılardan, veri ihlallerinden ve diğer siber risklerden korunmanıza yardımcı olmak için buradayız. Yüksek güvenlik sağlayan çevrimdışı çoklu imzalı soğuk cüzdan altyapısı sayesinde kripto varlıklarınızı olası saldırılara ve diğer risklere karşı korumanız sağlanmaktadır.
    2. Güvenlik Denetimleri ve Sızma Testleri: Güvende Olmanız İçin Sürekli Çalışıyoruz
      Müşterilerimizin güvende hissetmelerini sağlamak ve kripto varlıklarının korunması için işimizi ciddiye alıyoruz. Sistem altyapımız ve süreçlerimiz düzenli olarak iç ve dış denetime tabi tutulur. Güvenlik politikalarımızı ve teknik altyapımızı geliştirmek için düzenli olarak sızma testleri gerçekleştiririz. Bu önlemler, yüksek düzeyde güvende kalmanıza yardımcı olur.
    3. Gerçek Zamanlı 7/24 Dijital Varlık İzleme ve Gözetim
      Dijital varlıklarınızı koruma altına almak için gerçek zamanlı izleme önemlidir. Kripto para varlıklarınızı 7/24 izlemek için blok zincir izleme, siber güvenlik ürünleri, kara para izleme ve dolandırıcılık kontrol araçları kullanırız.
    4. Müşteri Desteği: Her An Yanınızdayız!
      Haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında alanında uzman ekibimizden 444 0 365’i arayarak çağrı merkezi desteği alabilirsiniz.
    5. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 transfer imkanı
      Diğer kripto para platformlarındaki Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) dijital varlıklarınızı, Garanti BBVA Kripto’ya 7/24 transfer edebilir, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Garanti BBVA Kripto’da nasıl hesap oluşturulur?

    1. Hesap oluşturmak için mobil uygulamamızı indirin ve "Hesap Oluştur" butonuna tıklayın.
    2. Kayıt işlem yönlendirmelerini takip edin, gerekli bilgileri sağlayın ve iletişim bilgilerinizi doğrulayın. Ardından kişisel bilgilerinizi ve müşteri tanıma formunu doldurun.
    3. Gerekli belgeleri onaylayın ve ek bilgileri tamamlayın. Kimliğinizi doğrulayabilmek için yeni tip kimlik kartınızı sisteme yükleyin ve yüz doğrulamanızı gerçekleştirin.
    4. Son olarak, kendi banka hesabınızdan, Garanti BBVA Kripto hesabına 1 TL tutarında para transferi gerçekleştirerek hesap aktivasyonunuzu sağlayın.
    5. Hesap aktivasyon işlemlerinizi Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve diğer bankalar üzerinden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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