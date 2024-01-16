Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance, kadınlara kripto ve blokzincir hakkında online eğitimler verecek

    Binance ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi projesiyle kadınlara eğitimler verilecek.                   
    Binance, kadınlara blokzincir hakkında online eğitimler verecek Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası Binance, teknolojide cinsiyet eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Türkiye'de dernek statüsünde faaliyet gösteren Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile stratejik bir iş birliği başlattığını duyurdu. Binance Teknolojide Kadın Akademisi projesiyle finansal okuryazarlığı artırmak, kadınların kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilirken, aynı zamanda genç kadınları teknoloji dünyasında liderler haline getirme hedefi güdüyor.

    Kripto ve blokzincir hakkında eğitimler düzenlenecek

    Binance Teknolojide Kadın Akademisi tarafından online eğitimler düzenlenecek. Kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitimler yapılacak.

    Binance Teknolojide Kadın Akademisi tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Teknolojide Kadın Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

    "Binance olarak, kullanıcı odaklı bir vizyonla başladığımız 'paranın özgürlüğü' yaklaşımını her geçen gün adım adım ileriye taşıyoruz. Biz sadece bir 'kripto varlık borsası' değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz. Binance Teknolojide Kadın Akademisi de ekosistemi büyütmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri. İlk olarak Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Binance Blockchain Week’te duyurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk etapta 25 olarak belirlediğimiz kontenjanımızı 50 kişiye çıkardık. Sene içinde bu projeyi Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları da kapsayacak şekilde devam ettireceğiz.” dedi. Harika Eldoğan, gelecek beş yıl içinde 5.000 kadına ulaşmayı hedefleyerek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atmayı amaçladıklarını ifade etti.

    Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği hakkında şunları kaydetti:

    “Web3 birçok kadının blok zincir ve kripto alanında varlık göstermesine imkan sağlıyor. Bloomberg’in 2023 yılında yayınladığı verilere göre erkek yatırımcı oranı kripto’da 57 olsa bile 18-30 yaş arasındaki kripto yatırımcıların %47’si kadın. Yani yeni nesil kadınlarımızın kriptoya ilgisi oldukça yüksek. Bununla birlikte bu alanda girişimci ve yönetim katlarında kadın oranlarının hala düşük yüzdelerde kaldığını ve kadınların finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Crypto.news’e göre 2023 sonunda kripto ve blok zincir alanında erkek CEO’lar küreselde %94 gibi bir çoğunluğa sahipken kadın CEO’ların oranı sadece %6. Bu da bize bu merkeziyetsiz yapının tabanından başlayarak sadece yatırım tarafında değil, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici mevkilerindeki kadınların sayısını da eğitimle artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu eğitimlere şimdiden başlar ve kadınları güçlendirirsek Web3, blok zincir ve kripto alanında gelecekte cinsiyet ve fırsat eşitliğine yakın gelecekte baskın dönüşümü getirecek olan Web3 dünyasında ulaşabileceğiz. Derneğimizin kuruluş amacı teknolojide uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, özellikle bu alanda sayıca az ve motivasyon olarak düşük kadınları teknoloji, ARGE ve inovasyon alanlarında uzmanlaştırmak, istihdama ve üretime katmak. Aynı zamanda dünyanın sürdürülebilirliği açısından teknolojinin olumlu tarafını ön plana çıkarıp özellikle yapay zeka çağında yapay zeka tarafından yönetilen değil, yöneten, yaratan, üreten bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda çeşitliliğe önem veriyoruz. Web3’ü anlayan, bilen, hızlı bir şekilde buradaki fırsatları görerek yenilikleri hayata geçirebilen bireyler Teknoloji Çağı’nda yarışa eminiz ki 1-0 önde başlayacaklar” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 14 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dyson indirim kodu lost finalinde ne oluyor yakı bandı kullananlar yorumları sistem 5 6 nedir opel astra çelik subap sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız