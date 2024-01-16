Binance, kadınlara kripto ve blokzincir hakkında online eğitimler verecek

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance, teknolojide cinsiyet eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Türkiye'de dernek statüsünde faaliyet gösteren Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile stratejik bir iş birliği başlattığını duyurdu. Binance Teknolojide Kadın Akademisi projesiyle finansal okuryazarlığı artırmak, kadınların kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilirken, aynı zamanda genç kadınları teknoloji dünyasında liderler haline getirme hedefi güdüyor.

Kripto ve blokzincir hakkında eğitimler düzenlenecek

Binance Teknolojide Kadın Akademisi tarafından online eğitimler düzenlenecek. Kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitimler yapılacak.

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Binance Teknolojide Kadın Akademisi tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Teknolojide Kadın Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Binance olarak, kullanıcı odaklı bir vizyonla başladığımız 'paranın özgürlüğü' yaklaşımını her geçen gün adım adım ileriye taşıyoruz. Biz sadece bir 'kripto varlık borsası' değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz. Binance Teknolojide Kadın Akademisi de ekosistemi büyütmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri. İlk olarak Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Binance Blockchain Week’te duyurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk etapta 25 olarak belirlediğimiz kontenjanımızı 50 kişiye çıkardık. Sene içinde bu projeyi Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları da kapsayacak şekilde devam ettireceğiz.” dedi. Harika Eldoğan, gelecek beş yıl içinde 5.000 kadına ulaşmayı hedefleyerek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atmayı amaçladıklarını ifade etti.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği hakkında şunları kaydetti:

“Web3 birçok kadının blok zincir ve kripto alanında varlık göstermesine imkan sağlıyor. Bloomberg’in 2023 yılında yayınladığı verilere göre erkek yatırımcı oranı kripto’da 57 olsa bile 18-30 yaş arasındaki kripto yatırımcıların %47’si kadın. Yani yeni nesil kadınlarımızın kriptoya ilgisi oldukça yüksek. Bununla birlikte bu alanda girişimci ve yönetim katlarında kadın oranlarının hala düşük yüzdelerde kaldığını ve kadınların finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Crypto.news’e göre 2023 sonunda kripto ve blok zincir alanında erkek CEO’lar küreselde %94 gibi bir çoğunluğa sahipken kadın CEO’ların oranı sadece %6. Bu da bize bu merkeziyetsiz yapının tabanından başlayarak sadece yatırım tarafında değil, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici mevkilerindeki kadınların sayısını da eğitimle artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu eğitimlere şimdiden başlar ve kadınları güçlendirirsek Web3, blok zincir ve kripto alanında gelecekte cinsiyet ve fırsat eşitliğine yakın gelecekte baskın dönüşümü getirecek olan Web3 dünyasında ulaşabileceğiz. Derneğimizin kuruluş amacı teknolojide uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, özellikle bu alanda sayıca az ve motivasyon olarak düşük kadınları teknoloji, ARGE ve inovasyon alanlarında uzmanlaştırmak, istihdama ve üretime katmak. Aynı zamanda dünyanın sürdürülebilirliği açısından teknolojinin olumlu tarafını ön plana çıkarıp özellikle yapay zeka çağında yapay zeka tarafından yönetilen değil, yöneten, yaratan, üreten bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda çeşitliliğe önem veriyoruz. Web3’ü anlayan, bilen, hızlı bir şekilde buradaki fırsatları görerek yenilikleri hayata geçirebilen bireyler Teknoloji Çağı’nda yarışa eminiz ki 1-0 önde başlayacaklar” dedi.

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Binance, kadınlara blokzincir hakkında online eğitimler verecek