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    Anlık Bildirim

    Kripto para borsalarına kısmi reklam yasağı geliyor

    Kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, müşteri hizmetleri, sosyal medya paylaşımları ve Türkçe dil desteği sunması konusunda önemli düzenlemeler getiriliyor. 
    Kripto para Tam Boyutta Gör
    Kripto paraları ve kripto para borsalarını ilgilendiren yeni düzenleme sona yaklaşırken yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kripto para borsalarına farklı bir reklam yasağı üzerinde çalışma yapıldığı ortaya çıktı.

    Kripto para borsalarına reklam yasağı

    Kripto varlık düzenlemesinde bugüne kadar kripto varlıkların tanımının yapılması, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu, varlıkların ülkedeki cüzdanlarda tutulması şeklinde detaylar olduğu biliniyor.

    Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanıyor. Ayrıca global platformda Türkçe dili de olmayacak.

    Bunun yerine Türkiye’deki temsili şirketi üzerinden reklam veya paylaşım yapabilecekler. Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak. Kısaca global borsaların ülkemizde kendisini tanıtması istenmiyor ve ofis açması teşvik ediliyor. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara da bir engelleme yapılmayacak.

    Ayrıca yerel borsalardan global borsalara varlık aktarımı konusunda da bir düzenleme bulunmuyor. Yine borsaların yönetim kurulu başkanlarının büyük hapis cezası ve şahsi malları ile yükümlülük gibi bankalardan daha ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağı da belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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