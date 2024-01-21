Kripto para borsalarına kısmi reklam yasağı geliyor

Tam Boyutta Gör Kripto paraları ve kripto para borsalarını ilgilendiren yeni düzenleme sona yaklaşırken yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kripto para borsalarına farklı bir reklam yasağı üzerinde çalışma yapıldığı ortaya çıktı.

Kripto para borsalarına reklam yasağı

Kripto varlık düzenlemesinde bugüne kadar kripto varlıkların tanımının yapılması, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu, varlıkların ülkedeki cüzdanlarda tutulması şeklinde detaylar olduğu biliniyor.

Kripto para borsalarına düzenleme: Varlıklar Türkiye'de tutulacak 1 ay önce eklendi

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanıyor. Ayrıca global platformda Türkçe dili de olmayacak.

Bunun yerine Türkiye’deki temsili şirketi üzerinden reklam veya paylaşım yapabilecekler. Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak. Kısaca global borsaların ülkemizde kendisini tanıtması istenmiyor ve ofis açması teşvik ediliyor. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara da bir engelleme yapılmayacak.

Ayrıca yerel borsalardan global borsalara varlık aktarımı konusunda da bir düzenleme bulunmuyor. Yine borsaların yönetim kurulu başkanlarının büyük hapis cezası ve şahsi malları ile yükümlülük gibi bankalardan daha ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağı da belirtiliyor.

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