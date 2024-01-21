Kripto para borsalarına kısmi reklam yasağı geliyor

Kripto para borsalarına reklam yasağı
Kripto varlık düzenlemesinde bugüne kadar kripto varlıkların tanımının yapılması, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu, varlıkların ülkedeki cüzdanlarda tutulması şeklinde detaylar olduğu biliniyor.
Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanıyor. Ayrıca global platformda Türkçe dili de olmayacak.
Bunun yerine Türkiye’deki temsili şirketi üzerinden reklam veya paylaşım yapabilecekler. Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak. Kısaca global borsaların ülkemizde kendisini tanıtması istenmiyor ve ofis açması teşvik ediliyor. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara da bir engelleme yapılmayacak.
Ayrıca yerel borsalardan global borsalara varlık aktarımı konusunda da bir düzenleme bulunmuyor. Yine borsaların yönetim kurulu başkanlarının büyük hapis cezası ve şahsi malları ile yükümlülük gibi bankalardan daha ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağı da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.