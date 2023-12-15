Kripto para borsalarına düzenleme: Türkiye'deki cüzdanlarda tutma zorunluluğu geliyor!

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Kripto para borsalarına yeni yükümlülükler getiren düzenlemenin Ocak ayının ilk üç haftası içinde yayınlanması bekleniyor.

Kripto paralar Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda tutulacak

Ocak ayında yayımlanacak düzenleme ile Türkiye’deki kripto para borsalarına, müşterilerin kripto paralarını Türkiye’deki soğuk cüzdanlarda tutma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte borsaların rezerv miktarları devlet tarafından kontrol edilecek. Yerli yatırımcının varlıkları Türkiye'de tutulacak. Thodex dolandırıcılığı gibi vurgunların önüne geçilecek. Ayrıca Türkiye’deki soğuk cüzdan sektörünün gelişmesi sağlanacak.

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan çalıştaylara göre, kripto para borsaları için dijital varlıkların Türkiye’deki soğuk cüzdanlarda tutulması zorunluluğu üzerinde çalışıldığını ifade etti. Taslak versiyonda yer alan bu yükümlülük, aksi bir durum olmadıkça Ocak ayının ilk üç haftası içerisinde yayımlanarak hayata geçirilecek.

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Ocak ayında yayımlanacak düzenleme, Avrupa ve ABD’de aktif olan düzenlemelerden örnekler içeriyor. Borsaların devlet takibine alınması, yatırımların korunması ve rezerv miktarının tespit edilmesine yönelik maddeler yer alıyor.

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, düzenlemelerin sektöre pozitif etkisi olacağını ifade etti. Yatırımların devlet kontrolü altına girmesinin yatırımcıya daha fazla güven vereceğini söyledi. Türkiye’de tüm paydaşların ortaklaşa bir regülatif çerçeve oluşturmasının yerel piyasayı canlandıracağını, küresel borsaların dikkatini çekeceğini ve kullanıcı nezdinde de güven oluşturacağını vurguladı.

Dünya çapında hizmet veren kripto para borsası Gate.io’nun Türkiye’de hizmet veren yerel kripto para borsası Gate TR, 2022’nin Kasım ayında ülkemizdeki faaliyetlerine başlamıştı. Gate TR, bir senede hızlı yükseliş yakaladı. Son 6 ayda kullanıcı sayısını yüzde 116, işlem hacmini yüzde 113 oranında artırdı.

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Kripto para borsalarına düzenleme: Varlıklar Türkiye'de tutulacak