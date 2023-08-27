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    Anlık Bildirim

    PEPE coin dibe mi gidiyor? Ekip neden satıyor?

    Kripto dünyasının en önemli meme coin projelerinden birisi haline gelen PEPE’de işler yolunda gitmiyor. Ekip içerisinden yüklü satışlar gelmeye başladığı açıklandı.
    PEPE Tam Boyutta Gör
    Son dönemde kripto para piyasasında ses getiren projelerden birisi şüphesiz PEPE. Aslında bir proje demek zor zira bir amacı veya aracı yok. Sadece popüler bir meme akınını kripto para dünyasına uyarladı ve bir anda patladı.

    PEPE coini kim satıyor?

    Bir dönem SHIBA INU projesinde gördüğümüz gibi inanılmaz bir hype yakalayan PEPE coin hızlı bir şekilde yükseldi ve 1 milyar dolar pazar değerine ulaştı. Öyle ki Binance bile kısa süre içerisinde coini listelemeye ikna oldu.

    Bununla birlikte bu denli bir şöhrete hazır olmadığı anlaşılan ekipte sıkıntılar çıkmaya başladı. Bir süre güven ilişkisi içerisinde ilerleyen ekipten bazıları kontratı değiştirdi ve elinde bulunan PEPE rezervini satmaya başladı.

    3 kişilik bu grubun şimdiye kadar 16 milyon dolarlık PEPE sattığı iddia ediliyor. Rezervden ise yüzde 60 civarında bir miktarı cüzdanlarına aktarmışlar. PEPE coin 0.0000045$ olan zirvesinden 0.0000008$ seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Pek çok yatırımcı mağdur olurken bu 3 kişi ise şimdi zenginliğin tadını çıkarıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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