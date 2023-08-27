PEPE coin dibe mi gidiyor? Ekip neden satıyor?

Tam Boyutta Gör Son dönemde kripto para piyasasında ses getiren projelerden birisi şüphesiz PEPE. Aslında bir proje demek zor zira bir amacı veya aracı yok. Sadece popüler bir meme akınını kripto para dünyasına uyarladı ve bir anda patladı.

PEPE coini kim satıyor?

Bir dönem SHIBA INU projesinde gördüğümüz gibi inanılmaz bir hype yakalayan PEPE coin hızlı bir şekilde yükseldi ve 1 milyar dolar pazar değerine ulaştı. Öyle ki Binance bile kısa süre içerisinde coini listelemeye ikna oldu.

NFT dünyasında dev kavga 1 hf. önce eklendi

Bununla birlikte bu denli bir şöhrete hazır olmadığı anlaşılan ekipte sıkıntılar çıkmaya başladı. Bir süre güven ilişkisi içerisinde ilerleyen ekipten bazıları kontratı değiştirdi ve elinde bulunan PEPE rezervini satmaya başladı.

3 kişilik bu grubun şimdiye kadar 16 milyon dolarlık PEPE sattığı iddia ediliyor. Rezervden ise yüzde 60 civarında bir miktarı cüzdanlarına aktarmışlar. PEPE coin 0.0000045$ olan zirvesinden 0.0000008$ seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Pek çok yatırımcı mağdur olurken bu 3 kişi ise şimdi zenginliğin tadını çıkarıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.