Binance TR isim değişikliğine gidiyor, para gönderirken dikkat

Binance TR yeni isme geçti
Borsadan yapılan açıklamaya göre eski alan adı "www.trbinance.com" yerine artık “www.binance.tr” alan adı kullanılacak. Eski alan adı bir süre daha kullanımda olacak ancak sonrasında yeni alan adına geçilecek.
Diğer taraftan Binance TR’nin şirket unvanında da değişiklik yapıldı. "BN Teknoloji A.Ş." olan şirket unvanı "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." olarak değiştirildi. Kullanıcıların Türk Lirası yatırırken bu güncellemeyi mutlaka yapmaları gerekiyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über