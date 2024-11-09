Binance TR isim değişikliğine gidiyor, para gönderirken dikkat

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde en büyük yerli borsa olarak faaliyetlerine devam eden Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni lisans altyapısı kapsamında isim değişikliğine gittiğini duyurdu. Para gönderimlerinde bunun dikkate alınması gerekiyor.

Binance TR yeni isme geçti

Borsadan yapılan açıklamaya göre eski alan adı "www.trbinance.com" yerine artık “www.binance.tr” alan adı kullanılacak. Eski alan adı bir süre daha kullanımda olacak ancak sonrasında yeni alan adına geçilecek.

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Diğer taraftan Binance TR’nin şirket unvanında da değişiklik yapıldı. "BN Teknoloji A.Ş." olan şirket unvanı "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." olarak değiştirildi. Kullanıcıların Türk Lirası yatırırken bu güncellemeyi mutlaka yapmaları gerekiyor.



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Binance TR borsasında değişim süreci başladı