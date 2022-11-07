Binek otomobil ihracatı Ekim ayında yüzde 20 azaldı

- Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 13 artış
- Almanya'ya yüzde 15 artış
- "Almanya, Belçika ve Rusya'ya çift haneli artış kaydettik"
- Yorumlar
Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 12,4'e yükselen otomotiv endüstrisinin bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar dolara çıktı. Sektörün 10 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,5 milyar dolar oldu.
Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 13 artış
Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, yüzde 13 artışla 1 milyar 69 milyon dolara ihracata imza atan "tedarik endüstrisi", sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti. Binek otomobil ihracatı ise Ekimde yüzde 20 azalarak 748 milyon dolar olurken en yüksek oranlı ihracat artışı "çekiciler" grubunda görüldü. Çekici ihracatı yüzde 95 artarak 214 milyon dolara yükseldi.
Almanya'ya yüzde 15 artış
Ekim ayında önemli pazarlardan Belçika'ya yüzde 32, Rusya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 21, Portekiz'e yüzde 79, Çekya'ya yüzde 81 ihracat artışı yaşandı.
"Almanya, Belçika ve Rusya'ya çift haneli artış kaydettik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, enflasyon sorunuyla birlikte küresel resesyon riskinin büyüdüğünü dile getirdi.
Çelik, euro bölgesindeki daralmaya rağmen otomotiv ihracatındaki artışın sürdüğünü belirterek, "Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi. Tedarik endüstrisi, çekiciler ve otobüs, minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Almanya, Belçika ve Rusya'ya yönelik çift haneli artış kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence