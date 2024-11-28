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    Türkiye'de 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu: Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

    Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durdurulurken, makineden geçen ve ayırt etmesi çok zor olan sahte dolarlar için hem T.C. Merkez Bankası hem de Bankalar Birliği devreye girdi.
    türkiye sahte 50 & 100 dolar merkez bankası açıklama Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de sahte dolar alarmı verildi! Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların ülkeye Güneydoğu sınırından kaçak yollarla sokulduğu ve birçok ilde piyasada olduğu söyleniyor. An itibarıyla hem döviz büroları hem de bankalar, 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdururken, sahte dolarlara ilişkin kamuoyu açıklaması T.C. Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği’nden geldi.

    Türkiye Bankalar Birliği: Para sayma makineleri ve ATM’ler güncelleniyor

    Türkiye Bankalar Birliği’nin sahte döviz banknotlarına ilişkin olarak; “Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” açıklamasında bulundu.

    T.C. Merkez Bankası sahte dolar açıklaması

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sahte yabancı banknotlara ilişkin olarak; “Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” açıklama yaptı.

    Sahte dolar nasıl anlaşılır?

    sahte doları anlama yöntemleri Tam Boyutta Gör
    Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların para sayma makineleri ve ATM’lere takılmadığı söyleniyor. Peki, sahne dolar nasıl belli olur? İşte doların sahte olup olmadığını anlamanın yolu:

    1. Kağıdın ham maddesi

    Doların kâğıt hamurunun yüzde 75’inin pamuk, yüzde 25’si ketenden oluştuğu; bu nedenle pamuk fiyatlarındaki artışın doların üretim maliyetini de etkilediği belirtiliyor. Tüm ABD dolarları ultraviyole ışığı emen pamuk-keten esaslı kağıda basılmasının yanı sıra, içinde kırmızı ve mavi kılcal lifler yer alıyor. Bunun yanında para serileri emniyet şeridi ve UV ışık altında parlama göstermekte. Ancak yine de uzmanı olmayanların anlaması kolay değil. Ayrıca, Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, orijinal TL banknot kâğıdının da yüzde 100 pamuk elyafından üretiliyor.

    2. Mikro yazı

    Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgilere göre, 50 doların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki üç sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında ‘The United States Of America’ ibaresi mikro şekilde yazılı. 2004 baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda, tekrarlanarak yazılı “USA 50”, “USA FIFTY” ibareleri var. Bunun yanı sıra portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde ‘The United States of America’ ibareleri mikro şekilde yazıyor.

    3. Renk Değiştiren Mürekkep

    EGM’de yer alan bilgilere göre, 50 dolarlık banknotların ön yüzünde bulunan “50” rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004’teki baskıda ise “50” sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşmesiyle biliniyor.

    4. Emniyet Şeridi

    Doların gerçek olduğunu anlamak için en garantili yöntemin, paranın ipi içerisindeki yazıyı kontrol etmek olduğu ifade ediliyor. Doları ışığa tutup, güvenlik şeridine bakıp; bu şeritte USA ve banknot tutarı yazıyor mu bakılmalı. Örneğin, 100 dolarlık bir banknotta USA HUNDRED yazısını paranın iki tarafında da görmek gerekiyor.

    5. Kokusu

    Çoğuna göre bu yöntem faydalı olmasa da bazı uzmanlar sahte doların kokusundan ayırt edilebildiğini söylüyor. Sahte ya da gerçek olsun, her yeni basılan paranın kokusunun ağır olduğu; ancak bu kimyasal kokusundan yola çıkılarak yeni basımın gerçek mi sahte mi olduğundan şüphelenebileceği üzerinde duruluyor.

    Kaynakça https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2024/DUY2024-63 https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/9089/TBB_KD_281124.pdf https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/IcSite/kom/DOLAR%20GÜVENLİK%20ÖZELLİKLERİ.pdf
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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