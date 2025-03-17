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    Otomotiv üretiminde daralma devam ediyor

    Türkiye'nin otomotiv üretimi 2025'in ilk iki ayında yüzde 9 azaldı. Maliyetlerdeki artışın da etkisiyle fabrikalarda kapasite kullanım oranı yüzde 62 seviyesine kadar geriledi.
    Otomotiv üretiminde daralma devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektörü son yıllarda pandemi ve ardından gelen çip krizi gibi önemli badireler atlattı. Sonrasında tedarik zincirinin normale dönmesi ve ertelenen talebin etkisiyle toparlanma süreci başlasa da Otomotiv Sanayi Derneği'nin paylaştığı son veriler, otomotiv endüstrisiyle ilgili olumsuz tabloyu gözler önüne seriyor.

    Paylaşılan verilere göre, 2025'in ilk iki ayındaki toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşerek 218.991 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 6 daralmayla 141.496 adet olarak gerçekleşti. Trak­tör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 224 bin 348 adedi buldu.

    Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158.168 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Dolar bazında ise otomotiv ihracatı iki aylık dönemde yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu.

    Otomotiv üretiminde daralma devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sanayiinin kapasite kullanım oranı 2025'in ilk iki ayında yüzde 62 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 70 seviyesindeydi. Özellikle son yıllarda artan maliyetler Türkiye'yi neredeyse Avrupa ile yarışır hale getirdi. Uzmanlar, bu maliyet sorunlarının da etkisiyle tesislerin tam kapasite çalışamadığını belirtiyor.

    Kötü gidişatın bir diğer sebebi de müşteri tercihlerinde yatıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin otomotiv üretiminde benzinli modeller ağırlıkta. Buna karşın hem iç pazarda hem de en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'da yeni enerjili araçların (hibrit+elektrik) payı giderek artıyor. Tüketici giderek bu araçları daha fazla tercih ediyor. Bu da otomotiv endüstrimizde ihracatının azalmasına, ithalatın ise artmasına sebep oluyor.

    Ülkemizde Togg dışında elektrikli araç üretimine yönelik kıpırdanmalar olsa da henüz yeterli düzeyde değil. Türkiye'nin hem iç pazardaki yerli payını hem de otomotiv ihracatını artırmak için yeni enerjili araç üretimini artırması gerekiyor. Aksi halde otomotiv endüstrisindeki kötü gidişat devam edecek.

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