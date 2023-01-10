Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BioNTech, mRNA kanser aşısı denemelerine başlıyor

    BioNTech ve İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk mRNA kanser aşısı denemelerine başlıyor. Yeni tedavi yöntemi,  erken ve geç evre kanser hastalarına uygulanacak.
    1
    BioNTech, mRNA kanser aşısı denemelerine başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurdu. İlk kanser aşısı denemeleri Eylül ayından itibaren başlıyor.

    BioNTech kanser aşısı denemeleri için tarih verdi

    Yeni ortaklık kapsamında İngiltere’deki kanser hastaları, mRNA bazlı kanser aşıları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerine erken erişim elde edecek. Bununla birlikte erken ve geç evre hastalara uygulanacak tedavide, hem aktif kanser hücreleri hedeflenecek hem de bunların geri dönmesi engellenecek.

    Ayrıca yeni iş birliği, Birleşik Krallık'ta yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulmasını da içeriyor. Bu bağlamda BioNTech, İngiltere Cambridge’de bir laboratuvar ve Londra’da merkezi olmak üzere yeni araştırma ve geliştirme merkezleri kuracak. Böylece şirket, Eylül 2023′ten on yılın sonuna kadar hastalara 10.000 tedavi sunmayı hedefliyor.

    Yapılan basın açıklamasında İngiltere sağlık sekreteri Steve Barclay, ''BioNTech, bir Covid-19 aşısı konusunda dünyaya liderlik etmeye yardımcı oldu ve bilimsel ilerleme, yenilikçilik ve en son bilimsel teknolojiye olan bağlılığımız, onları kanser aşıları üzerinde birlikte çalışacak mükemmel ortaklar haline getiriyor'' sözlerini dile getirdi.

    BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise ''Hedefimiz, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşı gelişimini hızlandırmak. İşbirliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacak.'' açıklamasında bulundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız