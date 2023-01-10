BioNTech, mRNA kanser aşısı denemelerine başlıyor

Tam Boyutta Gör Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurdu. İlk kanser aşısı denemeleri Eylül ayından itibaren başlıyor.

BioNTech kanser aşısı denemeleri için tarih verdi

Yeni ortaklık kapsamında İngiltere’deki kanser hastaları, mRNA bazlı kanser aşıları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerine erken erişim elde edecek. Bununla birlikte erken ve geç evre hastalara uygulanacak tedavide, hem aktif kanser hücreleri hedeflenecek hem de bunların geri dönmesi engellenecek.

Ayrıca yeni iş birliği, Birleşik Krallık'ta yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulmasını da içeriyor. Bu bağlamda BioNTech, İngiltere Cambridge’de bir laboratuvar ve Londra’da merkezi olmak üzere yeni araştırma ve geliştirme merkezleri kuracak. Böylece şirket, Eylül 2023′ten on yılın sonuna kadar hastalara 10.000 tedavi sunmayı hedefliyor.

Yapılan basın açıklamasında İngiltere sağlık sekreteri Steve Barclay, ''BioNTech, bir Covid-19 aşısı konusunda dünyaya liderlik etmeye yardımcı oldu ve bilimsel ilerleme, yenilikçilik ve en son bilimsel teknolojiye olan bağlılığımız, onları kanser aşıları üzerinde birlikte çalışacak mükemmel ortaklar haline getiriyor'' sözlerini dile getirdi.

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BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise ''Hedefimiz, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşı gelişimini hızlandırmak. İşbirliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacak.'' açıklamasında bulundu.

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