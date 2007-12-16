BIOS güncellemesi ile GeForce 8800GT daha serin

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın adını son dönemde sıkça duymaya başladığımız önemli partnerlerinden EVGA, her ne kadar ülkemize resmen giriş yapan bir firma olmasa bile bazı satıcılar vasıtası ile kimi modelleri ülkemiz tüketicilierinin beğensine sunulmakta. Yurt dışında özellikle ömür boyu garanti ve 7/24 teknik destek hizmetiyle son kulllanıcılar açısından memnuniyet yaratan servisleri sayesinde popülaritesini arttıran firma, bir süre önce yayınladığı GeForce 8800GT odaklı yeni bir BIOS güncellemesi ile özellikle 8800GT kullanıcılarını memnun edecek derece önemli bir adım attı. Nvidia'nın 29 Ekim'de resmen lanse ettiği ve o günden bu yana donanım dünyasının öncelikli gündeminden düşmeyen fiyat/performans yıldızı yeni ekran kartı GeForce 8800GT hem performans hemde son kullanıcılar arasında popüler olmayı ve dolayısı ile ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Hatta kısa bir süre daha yaşanması gündemde olan stok sorunları ile nedeniyle kartı alma potansiyeline sahip pek çok kullanıcının da tekno-market ve diğer satıcılardan elleri boş döndüklerini de biliyoruz. Gelen bilgilere göre kısa bir süre içerisinde stok konusunda önemli adımlar atılacak ve ciddi sayıda kart piyasaya sürülecek.
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Nvidia'nın GeForce 8800GT modeli performans anlamında kullanıcıların memnun etmesine rağmen özellikle kullanılan tek-slot soğutma ünitesinin soğutma performansı ve fan dönüş hızı ile ilgili bir takım problemlerde yok değildi. Açıkası pratik anlamında son kullanıcı cephesinde kullanımı etkileyebilecek herhangi bir ciddi sorun rapor edilmezken aşırı yük altında uzun süreli kullanımda GeForce 8800GT'nin ciddi derecede ısınabildiği ve bunda özellikle kullanılan fanın etkisi olduğu bildirilmekte idi hatta bir süre önce Nvidia'nın referan tasarım kullanılan fanın çapını genişlletiğini de biliyoruz. Bu noktada devreye giren EVGA, kendi GeForce 8800GT modelleri için yeni bir BIOS güncellemesi yayınladı. Özellikle soğutma performansını arttırmak için yayınlanan yeni BIOS güncellemesi fan devir hızında bir takım ayarlamalar yaparak kartın yük altında daha az ısınmasına olanak tanıyan ayar tanımlamalarını da devreye sokuyor. Soğutma üzerinde gelişmiş RPM kontrolü sağlayan EVGA'nın yeni BIOS güncellemesi her ne kadar firmanın kendi ekran kartları için hazırlanan bir BIOS güncellemesi olmasına rağmen diğer üretici firmaların 8800GT modelleri ile de kullanılabildiği belirtilmekte.
Orjinal BIOS'un ortaya koyduğu sıcaklık ve fan hızı değerleriYeni BIOS güncellemesine geçmeden önce EVGA'nın hazırladığı 8800GT tabanlı ekran kartlarını tanımakta fayda var. Zira EVGA dışında üreticilerin hazırladığı ekran kartlarına bu güncelleme yapılacak ise doğru model seçimi son derece önemli olacaktır. EVGA'nın hazırladığı 4 farklı GeForce 8800GT modeli bulunuyor. 4 model de Nvidia'nın referans tasarımını kullanırken ekran kartlarından biri standart saat hızlarına diğer üç model ise fabrika çıkışı arttırılmış saat hızları ile gelmekteler. Şimdi isterseniz EVGA'nın hazırladığı 8800GT temelli modellere birlikte bakalım; Yüksek performanslı GeForce 8800GT üzerinde kullanılan soğutma ünitesi yük altında gürültülü çalışırken kartın sıcaklık seviyesinin de 90 derece dolayına çıkmaısına malesef engel olamıyor. 65*10mm çapında ve 1459-4275RPM arası dönüş hızına sahip olan 8800GT'nin fanı default yani standart olarak 1640RPM'lik dönüş hızına sahip ve bildiğiniz üzere grafik işlemcinin sıcaklığı arttıkca fan hızı da paralel olarak artarak gpu'nun soğutulmasını sağlıyor. Fakat asıl sorunun da tam olarak bu noktada başladığı bildirilmekte.
NVFLASH ile BIOS yedeklemeGelen bilgilere göre, gpu sıcaklığının artmasına paralel şekilde otomatik olarak dönüş hızı artması ve daha iyi soğutma sağlaması beklenen fan dönüş hızı malesef bilinmeyen bir neden ile beklenen düzeyde artmadığı ve tahmin edebileceğiniz gibi bu durumun daha iyi soğutma sağlanabilmesinin önüne geçtiği iddia ediliyor. Aşağıdaki grafik-tablo'da Nvidia'nın GeForce 8800GT için belirlediği referans soğutma yapılanmasında 8800GT'nin durumu. Yük durumuna göre grafik işlemci sıcaklığı 57 dereceden 87 dereceye çıkarken sıcaklığa göre artması beklenen fan devir hızı ise malesef beklenen hızlanmayı sağlayamıyor. EVGA'nın yeni BIOS güncellemesi ile bu durumu önemli ölçüde aşılıyor gibi görünmekte. Yapılan testler gösteriyor ki yeni BIOS güncellemesi ile GeForce 8800GT, 10 derece daha serin çalışabiliyor. EVGA'nın saat hızı arttırılmış 3 farklı GeForce 8800GT modeli için hazırlanan BIOS güncellemelerini kendi 8800GT modelinize uygulamak istiyorsanız uygulayacağınız ekran kartının saat hızlarının EVGA'nın ilgili modeli ile yakın olması gerekmekte zira ancak bu sayede uygulamaya başarıya ulaşabilir. EVGA'nın yeni BIOS güncellemesi sadece fan hızını arttırarak daha etkin soğutma sağlayabiliyor.
NVFALSH ile BIOS yazdırma
Belirttiğim gibi kullandığınız GeForce 8800GT modeli ile EVGA'dan ödünç alacağınız BIOS güncellemesinin hazırlandığı EVGA üretimi ekran kartının saat hızlarının yakın olması gerek. Denemeleri yapan Expreview, EVGA'nın saat hızı detaylarına yukarıda verdiğimiz tablodan ulaşabileceğiniz SC modelinin BIOS'unu Inno3D firmasının referans 8800GT modeli üzerinde denemişler. Bu arada GeForce 8800GT SC modeli için hazırlanan BIOS güncellemesinin Inno3D'nin stadandart saat hızına sahip olan modeli üzerinde kullanıldığını da ifadedelim. Bu arada EVGA'nın yeni BIOS güncellemesinin yanı sıra adımları atabilmek için NVFLASH uygulamasını da kullanacağız. Kullanımı komplike olmayan bu uygulama ile hem ekran kartımıızın mevcut BIOS'unu yedeklerken hemde yeni BIOS'un yazılması işlemini gerçekleştireceğiz. Tabi bu konuda hiçbir deneyim sahibi olmayan kullanıcıların bu işe temkinli yaklaşmasında yaşanacak olası sorunlarda uğrastıran ve zaman kaybettiren problemler ile karşılaşma poblemleri yaşayabileceklerini de hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yapılan çalışmanın Inno3D'nin standart saat hızlarında olan ve referans tasarımla gele 8800GT modeliyle gerçekleştirildiğini hatırlattıkta sonra önelikle ekran kartının mevcut BIOS'unu güncelleyelim, hemen ardındansa yeni BIOS'u yazdıralım. Inno3D'nin 8800GT modeli 58880 byte büyüklüğünde, 62.92.12.00.05 versiyon ve product ID:10DE:0611:10DE:053C sahip. Doğal olarak EVGA ve Inno3D'nin yada sizin kullandığınız ekran kartının üretim numarası farklı olacağı için BIOS doyasının ismi değiştirilerek “nvflash -4 -5 -6 BIOS-rom-name.rom” yapılıyor. Burada -4 -5 -6 uzantıları farklı ID değerine sahip BIOS'ların flashlanabilmesi için gerekli. NVFLASH ile BIOS güncellemesi yapıldıktan sonra şimdi testler. Öncelikle test sistemini gözden geçirmeye ne dersiniz, aşağırdaki tablodan ulaşabileceğini test sisteminin 26 derecelik oda sıcaklığında Silverstone SG01B kasasının içine kurulu olduğunu da belirtelim.
Referans 8800GT BIOS （Inno3D）
EVGA 8800GT SC Rev.04 BIOS
Yeni BIOS güncellemesi ile default değere göre 8800GT'nin fan hızı %65 artarak 3314RPM'E çıkıyor ama sıcaklıkta düşüyor. Sonuç olarak EVGA'nın 8800GT için hazırladığı yeni BIOS güncellemesi daha iyi soğutma performansı açısından önemli bir adım. Zira 10 derecelik termal avantaj saşlayabilmekte. Olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz nokta ise artan fan hızı dolayısı ile doğal olarak yükselen gürültü seviyesi ama donanımsal olarak var olan bu sorunu da malesef aşabilmek mümkün değil, eğer yeni bir soğutma ile ekran kartınızı desteklemezseniz tabi. Araçlar; EVGA 8800GT Rev.04 BIOS; - http://www.evga.com/forums/m.asp?m=176929 - http://www.expreview.com/img/software/EVGA.8800GT.SC.PCIe.512MB.Rev.04.rar Fan Hızını optimize eden modlu BIOS; http://www.expreview.com/img/review/evga_flashbios/fanspeed%20auto%20modbios.rom BIOS yedeklemesi ve güncellemesi için NVFLASH; http://www.expreview.com/img//review/evga_flashbios/nvflash_557.zip Kaynak; http://en.expreview.com/?p=114 NOT: BIOS güncellemesi ile ilgili fikir sahibi olmayan ve deneyimi bulunmayan kullanıcılar için tavsiye edilmez.
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NVİDİA ekran kartı yapmayı iyi bilio ama soğutmayı bilmio kartı o kadar...
bende dün gittim ZERO THERM HC92cu model soğutucu aldım.. stok fanı bi güzel söktüm.. taktım.. SONUÇ.::%50 den fazla performans artmış gibi oldu kartın gerçek gücünü gördüm.. önceden 85 i rahat görüodum,, şimdi 4 saat crysis e yüklendim 65 dereceyi gördüm zerotherm le oda normal devirde.. elle ayarını yükseltsem 50 lerde falan olacak o zaman.. yani uzun süre oyuna yüklendiğinde soğutucuyu iyiki aldım dedim ve çok memnunum şimdi.. performans süperr...kart uçuyooo,,,
dün crysisigece 12 den 4 e kadar yüklendim tın yook takılma yook ,,,bugün cod4 ü 4 saatten fazla 1650x1050 16x birazda af açarak oynadım banamısın demio sıcaklık yükte 63-66 arası
soğutucunun ne kadar önemli olduğunu alarak anladım... şimdi performans düşüşü olmadan uzun süre oynayabiliorum oyunları
ekran kartının stok fanıyla tam performans sağlayamayacağını unutmayın
8800 serisi ile uyumlu m zero therm hc92cu yu tavsiye ediorum serin serin oynayın oyunları!!!!
Acaba Asus 8800 gt Rev.2 ler için böyle bir güncelleme çıkacak mı?
resim.donanimhaber.com/...
Bence tüm 8800 GT ler için bir çözüm lazım.