Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    11 yıldır uykuda olan Bitcoin cüzdanı harekete geçti

    Whale Alert verilerine göre bir Bitcoin cüzdanı 11 yıl sonra yeniden harekete geçti. 11 yıl önce 50 dolar değerinde BTC bulunan cüzdanda şimdi 20,2 milyon dolar değerinde BTC bulunuyor.
    Oy Ver

    Bir Bitcoin Cüzdanı 11 Yıl Sonra Etkinleştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Whale Alert tarafından sağlanan verilere göre, 2010'dan beri 489 Bitcoin (BTC) bulunduran bir kripto para cüzdanı neredeyse 11 yıl aradan sonra yeniden etkinleştirildi. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde de 2013’ten bu yana uyuyan bir Bitcoin (BTC) cüzdanı daha etkinleştirilmişti.

    10 yıl önceki 50 dolarlık BTC şimdi 20,2 milyon dolar değerinde

    Tespit edilen verilere göre içerisinde 489 BTC olan bir cüzdan, 11 yılın ardından yeniden aktifleşti. Söz konusu olan cüzdan, 2010’dan beri ilk kez kullanıldı. Ayrıca 2010 yılında bu cüzdan, sadece 50 dolar değerindeydi. Bugün ise bu rakam 20,2 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor.

    Bunun yanında cüzdan ve sahibinin on yıldan fazla bir süredir kripto paraları elinde tutmak için yeterli inanca sahip olup olmadığı hakkında spekülasyonlar da hızla artıyor.

    Ayrıca cüzdanın geçmişinin Nisan 2011’de topluluktan ayrılan gizemli Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun aktif olduğu yıllara uzanması da kendisine ayrı bir ilgi uyandırdı.

    Son olarak belirtmek gerekirse Bitcoin’in (BTC) haberin yazımı esnasındaki CoinMarketCap’te 39.173 dolardan işlem görüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 1 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL 82KB000RTX045
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız