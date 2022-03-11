11 yıldır uykuda olan Bitcoin cüzdanı harekete geçti

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Whale Alert tarafından sağlanan verilere göre, 2010'dan beri 489 Bitcoin (BTC) bulunduran bir kripto para cüzdanı neredeyse 11 yıl aradan sonra yeniden etkinleştirildi. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde de 2013’ten bu yana uyuyan bir Bitcoin (BTC) cüzdanı daha etkinleştirilmişti.

10 yıl önceki 50 dolarlık BTC şimdi 20,2 milyon dolar değerinde

Tespit edilen verilere göre içerisinde 489 BTC olan bir cüzdan, 11 yılın ardından yeniden aktifleşti. Söz konusu olan cüzdan, 2010’dan beri ilk kez kullanıldı. Ayrıca 2010 yılında bu cüzdan, sadece 50 dolar değerindeydi. Bugün ise bu rakam 20,2 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında cüzdan ve sahibinin on yıldan fazla bir süredir kripto paraları elinde tutmak için yeterli inanca sahip olup olmadığı hakkında spekülasyonlar da hızla artıyor.

Elon Musk’tan Gizemli Satoshi Nakamoto Paylaşımı 1 gün önce eklendi

Ayrıca cüzdanın geçmişinin Nisan 2011’de topluluktan ayrılan gizemli Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun aktif olduğu yıllara uzanması da kendisine ayrı bir ilgi uyandırdı.

Son olarak belirtmek gerekirse Bitcoin’in (BTC) haberin yazımı esnasındaki CoinMarketCap’te 39.173 dolardan işlem görüyor.

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Bir Bitcoin Cüzdanı 11 Yıl Sonra Etkinleştirildi