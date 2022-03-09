Elon Musk, Bitcoin kurucusu Satoshi Nakamoto hakkında tweet attı

Twitter'daki paylaşımları ile sık sık akıllarda soru işaretleri bırakmayı seven Tesla CEO'su Elon Musk yine bir paylaşımı ile gündeme gelmeyi başardı. Bu kez Elon Musk’ın radarında Bitcoin'in gizemli mucidi olarak bilinen Satoshi Nakamoto vardı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından dünyaca ünlü markaların isimleriyle Bitcoin‘in yaratıcısı “Satoshi Nakamoto” adını oluşturan bir paylaşım yaptı. Söz konusu olan paylaşım şu şekilde:

Elon Musk, paylaşımında Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola gibi markaların harflerini daire içine alarak lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) ve yaratıcısının ismine gönderme yaptı.

Elon Musk’ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Bunun yanında çoğu kullanıcı hala gönderinin ironik olduğuna ve arkasında herhangi bir gizli mesaj bulunmadığına inanıyor.

ABD, Rusya'da kripto para kullanımına kısıtlama getiriyor 8 sa. önce eklendi

Son olarak hatırlatmak gerekirse Elon Musk bu tür paylaşımları çok sık yapıyor. Öyle ki en son Musk yine Twitter üzerinden Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’i hedef almıştı. Musk, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in giyimine dikkat çekmişti. Bu paylaşım da oldukça konuşulmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Elon Musk’tan Gizemli Satoshi Nakamoto Paylaşımı