Bir girişimci Ay'da reklam alanı satmayı planlıyor

Bir uzay girişimi, bir yaratıcı ajansla yaptığı anlaşmanın ardından Ay'da reklam alanı satmayı planlıyor. Ay ekonomisinin hacminin 2040'a kadar yaklaşık 142 milyar euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.
Kaliforniya merkezli Astrolab, cip büyüklüğündeki keşif aracını, yeni nesil Starship roketiyle Dünya'nın doğal uydusuna göndermek üzere SpaceX'le halihazırda bir anlaşma yapmıştı.
Flex ay keşif aracı 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabilir ancak hem Starship roketi hem de ay aracı henüz geliştirilme aşamasında.
Astrolab ve Group of Humans ajansı arasında yapılan anlaşma, markalara buggy tipi ay aracının üstünde reklam verme şansı sunabilir.
The Times'a konuşan Group of Humans'ın kurucusu Rob Noble, "Markalar kendilerini atmosferin olmadığı ve yerçekiminin sınırlı olduğu böyle bir duruma yerleştirerek gerçekten öne çıkabilir" dedi.
Astrolab, 1,5 tona kadar ekipman taşıyabilen ve saatte 24 kilometreye kadar hız yapabilen aracının "Ay'a seyahat edecek en büyük ve en yetenekli keşif aracı" olduğunu iddia ediyor.
NASA, Artemis misyonunun bir parçası olarak kalıcı bir Ay varlığı kurmayı umuyorken, girişim de bu aracın Ay'da bir insan üssü kurulmasını sağlamak için kullanılmasını öngörüyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın tahminlerine göre Ay ekonomisi, 2040'a kadar yaklaşık 142 milyar euro (yaklaşık 4 trilyon 956 milyar TL) değerinde olabilir.
Astrolab, uzaya reklam yerleştirmeyi teklif eden ilk şirket değil. Meşrubat devi PepsiCo; 2019'da Rusya'daki yan kuruluşunun, uzay girişimi StartRocket'la bir ortaklık anlaşması yaptığını açıklamıştı.
Fikir, bir dizi mikro uydu kullanarak şirketlerin logolarını alçak Dünya yörüngesine yansıtmak ve onları Dünya'nın geniş alanlarında görünür kılmaktı.
Bu öneri, çok uluslu şirketi "uzay kirliliği" yaratmaktan caydırmak amacıyla bazı kişilerin PepsiCo ürünlerini boykot etme çağrısında bulunmasına yol açmıştı.
PepsiCo, sonunda yörüngesel bir reklam panosu kullanma planlarından vazgeçti ancak StartRocket girişimi hâlâ bu fikri ilerletiyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...