Toyota, Rusya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

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Toyota, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından mart ayında Saint Petersburg'daki fabrikasında üretime ara verdiğini duyurmuştu. Japon üretici şimdi de fabrikadaki üretimi kalıcı olarak sonlandıracağını açıkladı.

Toyota, 4 Mart tarihinde "temel malzeme ve parça tedariğindeki kesintiler nedeniyle" fabrikadaki üretime ara verdi. İlerleyen süreçte durumun düzelmesi ve birgün yeniden üretime devam edilmesi bekleniyordu. Hatta bu yüzden fabrikadaki çalışanlar işten çıkarılmadı ki işler düzeldiğinde hızlıca üretime başlanabilsin.

Ancak Toyota'dan yapılan yeni açıklamada aradan altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Rusya'da koşulların iyiye gittiğine dair hiçbir belirti olmadığı ifade edildi. Sonuç olarak Japon üretici çalışanlarının gitmesine izin verme kararı aldı ve fabrikadaki faaliyetlerine yeniden başlama bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

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Durumdan etkilenen çalışanlar Toyota'dan yeniden iş bulma, yeni beceriler kazanma ve yasal zorunlulukların üzerinde finansal destek gibi yardımlar alacak. Fabrikanın akıbeti ise henüz belli değil. Automotive News'in haberine göre fabrika satılacak ancak henüz ortada resmi bir açıklama yok.

Toyota'nın Saint Petersburg'daki fabrikası 2005 yılında inşa edilmeye başlandı. Fabrikadaki üretim 2007 yılında Camry ile başladı ve 2016 yılında RAV4 ile genişletildi. Burada öncelikli olarak Rusya'da satılmak üzere yılda 100 bin adet araç üretiliyordu.

Öte yandan Japon üreticinin üretime son vermesi Rusya'dan tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Mevcut Toyota ve Lexus müşterileri için servis ve satış operasyonlarına devam edilecek. Ancak şirket bu alanlarda mevcut duruma uyum sağlamak için yeniden yapılanma sürecine girecek.

Toyota'nın Rusya'da 2350 çalışanı bulunuyor. Bunların 1900 tanesi Saint Petersburg fabrikasında çalışıyor. Diğerleri ise Moskova'da pazarlama, satış ve finans operasyonlarında görev alıyor.

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